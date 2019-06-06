Татар-информ

6 июня 2019, 11:25

Общество

Минсвязи РТ: Для жителей 160 населенных пунктов приём сигнала цифрового эфирного ТВ будет затруднён

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Общество

Минсвязи РТ: Для жителей 160 населенных пунктов приём сигнала цифрового эфирного ТВ будет затруднён

Фото: Рамиль Гали/архив

Вещание республиканских телеканалов «ТНВ», «Эфир» и «Татарстан-24» продолжится в аналоговом формате.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В Татарстане есть 160 населенных пунктов в 32 муниципальных районах, где приём сигнала цифрового эфирного телевещания будет затруднён. В них проживает более 30 тыс. 600 человек.

Такие данные сообщил сегодня заместитель министра информатизации и связи РТ Азат Мугинов на встрече членов Совета Федерации с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранными от Татарстана, в Казани. Совещание провёл Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Всего насчитывается более 12 тыс. домохозяйств, из которых 9 тыс. подключены к сетям спутникового телевидения или  IPTV. Остальные смотрят аналоговое ТВ, либо это дачники. До жителей данных населенных пунктов доведена информация о предстоящем переходе и необходимости подключения к спутниковому или IPTV. Жителям данных населенных пунктов представлена возможность смотреть бесплатно 20 общероссийских телеканалов в цифровом качестве в сетях спутникового вещания без абонентской платы», – сообщил спикер.

Азат Мугинов рассказал в целом о реализации программы по переходу на цифровое вещание в Татарстане. Согласно его данным, в результате реализации ФЦП в декабре 2018 года охват вещания первым и вторым мультиплексами составляет более 99,3 процентов населения республики. Татарстан включён в четвёртый этап отключения аналогового эфирного телевидения, который запланирован на 14 октября 2019 года.

«Так как отключение коснётся только федеральных телеканалов, вещание республиканских телеканалов "ТНВ", Эфир" и "Татарстан-24" продолжит осуществляться в аналоговом формате. У этих телеканалов имеется собственная инфраструктура для вещания. Республика продолжит поддерживать их вещание, и оно останется доступным для населения», - сказал Мугинов.

Консультации по переходу на цифровое эфирное телевещание осуществляются единым информационным центром по номеру: 88002202002. Информирование граждан о предстоящем переходе на цифровое эфирное вещание происходит во время подомовых обходов.

"Обходы более 92 процентов домохозяйств завершены. В рамках подомового обхода граждан проходит информирование людей о предстоящем переходе на цифровое эфирное телевещание и выявление домохозяйств, потенциально нуждающихся в оказании помощи при этом. Берутся на контроль жители, которые продолжают смотреть аналоговое ТВ", – добавил спикер.

Подробную информацию о переходе на цифру жители республики могут получить на сайте Минсвязи РТ, в ходе опроса на портале госуслуг РТ и на сайтах муниципалитетов.

 

 

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