Стрелок из Татарстана завоевала «серебро» первенства мира в Лонато

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Юниорка из Татарстана Татьяна Саранская впервые в своей спортивной карьере стала второй на первенстве мира по стендовой стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Выступая на траншейном стенде, в квалификации Саранская поразила 108 мишеней из 125 возможных, а затем выиграла перестрелку за путевку в финал у британки Люси Шарлотт Холл.

«В решающем раунде Татьяна не растерялась и дошла до золотого матча, где вместе с болгаркой Селин Али установила рекорд Европы среди юниорок, 41/50 <...>», – отмечается в сообщении министерства.

В перестрелке татарстанка уступила представительнице Болгарии 1–2, удовольствовавшись серебряной наградой.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», на проходящих в итальянском городе Лонато-дель-Гарда чемпионате и первенстве мира по стендовой стрельбе Татарстан представляют шесть спортсменов.

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