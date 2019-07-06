Минниханов и Игнатьев стали участниками хоровода дружбы и единения народов на празднике «Уяв» в РТ

(Аксубаевский район, 6 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев стали участниками хоровода дружбы и единения народов на Всероссийском празднике чувашской культуры «Уяв» в Аксубаеве.

У парадных ворот почетных гостей встретили представители чувашского этноса, проживающие в разных районах Татарстана. Рустам Минниханов и Михаил Игнатьев обошли различные площадки праздничного майдана, где их знакомили с бытом и традициями чувашского народа. Например, они посетили «Дом пекаря», «Дом национальной кухни», «Дом охотника», «Дом рыбака» и другие подворья.

Торжественное открытие праздника началось с музыкально-хореографической композиции «Уяв приглашает друзей». Одним из торжественных моментов мероприятия стал ритуал вбивания колышка старцем и мальчиком, символизирующий начало хорошего, доброго дела.

На сцену для приветствия гостей и участников праздника Рустам Минниханов и Михаил Игнатьев вышли в чувашских национальных рубашках. «Я сегодня тоже выбрал себе один костюм. Наш друг Дмитрий Самаренкин (татарстанский предприниматель чувашского происхождения, депутат Госсовета РТ, руководитель Чувашской национально-культурной автономии РТ – прим. Т.-и) сшил 2,5 тыс. костюмов. Он похвалится, а я ему говорю: “Можно мне тоже такой костюм?“ Вот он нам два костюма и выделил. И мы полностью перевоплотились, стали настоящими участниками этого праздника», – рассказал Президент РТ.

Глава Чувашии назвал «Уяв» в Аксубаевском районе «роскошным и прекрасным праздником». «Искреннюю благодарность хочу выразить нашим дорогим ветеранам, которые из поколения в поколение передают культурные и духовные ценности народов Татарстана и Чувашии, всей нашей России в целом. Важно, чтобы в процессе глобализации мы не потеряли эти ценности. И все это сегодня передается молодому поколению. К примеру, наши дети надевают прекрасные национальные костюмы. У народа Татарстана свой уклад жизни, свои особенности, и мы это увидели в прошлом году на федеральном Сабантуе, который проходил в Чебоксарах», – подчеркнул он.

Затем Михаил Игнатьев попросил участников праздника аплодисментами поблагодарить Рустама Минниханова «за его патриотические чувства». «Только такие люди, которые умеют зажигать наши сердца, могут передавать общечеловеческие, простые семейные ценности», – заметил он.

Глава Чувашии также напомнил, что «Уяв» проходит накануне православного праздника – Дня семьи, любви и верности.

В завершение торжественной части мероприятия Рустам Минниханов и Михаил Игнатьев присоединились к символизирующему дружбу, мир, согласие, единение и процветание народов традиционному хороводу «Уяв», в котором приняли участие все приехавшие на праздник творческие коллективы.

«Уяв» – праздник народных традиций и обычаев, в основе которого лежат молодежные игры и хороводы. Как правило, они начинались с появлением первых всходов и завершались с наступлением сенокосной поры. Первоначально слово «уяв» означало просто соблюдение традиционной обрядовой жизни, а позднее так стали называть любой праздник, любое обрядовое торжество.

По данным переписи населения 2010 года, в Татарстане проживают 116,3 тыс. чувашей. Это третья по численности этническая группа в республике после татар и русских. Обучение на родном языке ведется в 95 чувашских школах, действуют более 100 чувашских фольклорных коллективов.

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