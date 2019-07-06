Рустам Минниханов о празднике «Уяв»: Искренне благодарен за такой подарок Татарстану

(Аксубаевский район, 6 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев сегодня приняли участие во Всероссийском празднике чувашской культуры «Уяв» в Аксубаево. Президент РТ поблагодарил за проведение такого мероприятия в республике, назвав это событие «подарком Татарстану».

«Такой красивый праздник. Независимо от того, какая у тебя национальность, мы здесь все вместе. Я искренне благодарен за такой подарок нашей республике. И хочу пожелать, чтобы такие праздники мы и дальше проводили вместе», — сказал Президент РТ.

Рустам Минниханов поблагодарил организаторов мероприятия, гостей из других регионов, руководство Чувашии.

Президента РТ также наградил благодарностью Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела.

Уяв — праздник народных традиций и обычаев, в основе которого лежат молодежные игры и хороводы. Как правило, они начинались с появлением первых всходов и завершались с наступлением сенокосной поры.

Первоначально слово «уяв» означало просто соблюдение традиционной обрядовой жизни, а позднее так стали называть любой праздник, любое обрядовое торжество. Современный праздник вобрал в себя лучшие образцы древней чувашской обрядовой культуры.

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