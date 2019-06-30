Новичок «Рубина»: Я оказался в том клубе, где был нужнее

(Казань, 30 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Новичок казанского футбольного клуба «Рубин» Алексей Сутормин рассказал об адаптации в новой команде после перехода из «Оренбурга».

«Адаптация проходит хорошо, надеюсь, она пройдет как можно быстрее, чтобы подойти к новому сезону в полной готовности. Хотя между игроками ещё есть недопонимание», — поделился Сутормин.

Также 25-летний нападающий прокомментировал свой переход именно в «Рубин», а не в питерский «Зенит»: «Я оказался там, где был нужнее. Где во мне были заинтересованы тренеры, руководители, клуб. Я оказался в „Рубине“ и очень рад этому».

Ранее сообщалось, что «Рубин» обнародовал сразу три новых контракта, подписанных с новобранцами.

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