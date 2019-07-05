Последний домашний спарринг «Рубин» закончил вничью

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня на своей клубной базе казанский «Рубин» провел последний домашний контрольный матч межсезонья и сыграл с «Тамбовом» вничью со счетом 0:0.

В отличие от предыдущих спаррингов, соперниками в которых были клубы ФНЛ («Нефтехимик», «Мордовия» и «Нижний Новгород»), сегодня казанцы встретились с дебютантом Российской премьер-лиги «Тамбовом». Гостям было важно проверить свои силы с двукратным чемпионом России, а хозяева продолжают поиск своей игры в сильно обновленном составе. И все это на фоне форсированной селекции «Рубина», с каждым днем усиливающего свой состав.

Против тамбовцев в стартовом составе сегодня вышли хорватский защитник Филип Уремович, вернувшийся из своей молодежной сборной, и два грузинских новобранца – полузащитники Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия. Любопытно, что по ходу первого тайма грузины поменялись флангами. Оба были заметны на поле, особенно эффектным оказался дриблинг Кварацхелии.

В целом первая половина встречи прошла с заметным преимуществом казанцев, наступавших большими силами и весьма активно. Вновь подопечные Романа Шаронова предпочитали доставлять мяч в чужую штрафную верхом. Поэтому особую угрозу гостям несли угловые и штрафные в исполнении казанцев. Правда, поскольку действия хозяев были предсказуемы, гости успешно гасили все угрозы своим воротам.

В перерыве Шаронов произвел всего две замены. На поле появился еще один дебютант «Рубина» – нападающий столичного «Динамо» Евгений Марков, которого казанцы взяли в аренду. Новичок запомнился агрессией в нападении и неплохой игрой головой. Что до самой игры, то и во втором тайме хозяева владели инициативой, хотя гости заиграли активнее и смелее. Разок после обреза Олега Данченко казанцев спас голкипер Юрий Дюпин. А вот у «Рубина» опасных моментов точно поубавилось. Игра выровнялась. Шаронов провел еще четыре замены, но особого влияния на действия «Рубина» они не оказали. Так и сыграли вничью, без голов – 0:0.

Последний контрольный матч межсезонья «Рубин» проведет 9 июля в Москве с ЦСКА. 15 июля в первом туре нового чемпионата страны казанцы в Москве сыграют с «Локомотивом».

«Рубин» (Казань) – «Тамбов» (Тамбов) – 0:0 (0:0).

Предупрежден: Шляков («Тамбов»).

«Рубин»: Дюпин, Денисов (Степанов, 46), Сорокин, Данченко, Уремович (Микушин, 58), Иг. Коновалов, Подберезкин (Закиров, 74), Башкиров, Давиташвили (Акбашев, 74), Кварацхелия (Могилевец, 58), Сагитов (Марков, 46).

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