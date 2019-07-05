Евгений Марков присоединился к «Рубину» на правах аренды

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). «Рубин» и «Динамо» договорились о переходе нападающего Евгения Маркова в казанский клуб на правах аренды сроком на один год. Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы Татарстана.

«Здесь задача забивать в каждом матче. Важно показать себя и сделать все возможное, чтобы команда вырвалась вперед», – прокомментировал Марков свой переход.

В предыдущем сезоне в составе московского «Динамо» футболист принял участие в 24 матчах, в которых отметился четырьмя голами.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ряды «Рубина» пополнил 18-летний грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия.

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