РФС оценил шансы Казани принять Суперкубок УЕФА

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Руководство Российского футбольного союза сочло шансы Казани провести Суперкубок УЕФА 2022 или 2023 годов достаточно высокими, передает RT.

Президент РФС Александр Дюков заметил, что еще одна российская заявка на проведение крупного футбольного события повышает значимость и статус отечественных спортивных структур на международной арене.

При этом он назвал организаторские амбиции Казани абсолютно обоснованными и выразил уверенность в успешном проведении состязаний, если столица Татарстана получит соответствующее право. «Убежден, что в случае положительного решения со стороны УЕФА Казань достойно проведет Суперкубок с участием сильнейших европейских клубов», – подчеркнул Дюков.

Почетный же президент Вячеслав Колосков отметил, что для УЕФА казанская заявка будет в числе приоритетных, и счел высокой вероятность проведения Суперкубка в столице РТ. Вместе с тем он предложил использовать опыт работы заявочного комитета ЧМ-2018 по футболу: «В Татарстане надо создать специальный комитет, который будет заниматься исключительно продвижением этой заявки».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что РФС поддержал предложение провести в Казани Суперкубок УЕФА.

Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова объяснила ТАСС решение подать заявку необходимостью активной эксплуатации наследия чемпионата мира по футболу. «Мы исходим из того, что имеющиеся инфраструктура и опыт проведения мировых первенств должны активно использоваться», – пояснила она.

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