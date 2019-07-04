РФС поддержал предложение провести в Казани Суперкубок УЕФА

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Бюро исполкома Российского футбольного союза поддержало предложение выдвинуть Казань в качестве кандидата на место проведения Суперкубка УЕФА 2022 и 2023 годов. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

«<...> поддержать инициативу руководства Республики Татарстан и администрации города Казани по выдвижению города Казани на право проведения матча Суперкубка УЕФА 2022 года и 2023 года по футболу», – говорится в сообщении об итогах состоявшегося накануне, 3 июля, заседания бюро.

Теперь РФС должно будет направить УЕФА необходимые для подачи заявки документы.

Участниками Суперкубка УЕФА текущего сезона становятся команды, победившие в Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона предыдущего. Турнир из одного матча открывает европейский футбольный сезон. Регламент игры аналогичен формату финалов еврокубков.

В 2019 году местом проведения матча за Суперкубок выбран Стамбул, где встретятся английские «Ливерпуль» и «Челси». В 2020-м турнир должен принять португальский Порту.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.