Гидрометцентр РТ: Погоду на территории Татарстана по-прежнему будут определять циклоны

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В выходные на территории Татарстана ожидается незначительное потепление, но погода останется преимущественно влажной и нежаркой, информирует Гидрометцентр РТ.

Если сегодня днем столбики термометров не поднимались выше 22 градусов, то завтра в светлое время суток воздух прогреется до 19–24 градусов тепла. Ночью на субботу при этом будет ощутимо прохладнее – при прояснениях до 5 градусов выше нуля. В темное время суток местами возможны небольшие дожди, днем осадков не ожидается.

Впрочем, уже в воскресенье, 7 июля, на смену гребню повышенного давления придут атмосферные фронты идущего с северо-запада циклона. Ночью температура воздуха составит от +10 до +15 градусов, днем – от +18 до +23. Вновь вероятны дожди, местами с грозами и, соответственно, кратковременными усилениями ветра.

Аналогичная погода сохранится и в понедельник, 8 июля. Ночью осадки прекратятся, столбики термометров опустятся до 8 градусов выше нуля. В светлое время суток потеплеет до +19, +24 градусов, однако очередной атмосферный фронт вновь принесет с собой дожди с грозами.

«По предварительному прогнозу, во вторник и среду, 9-10 июля, в республике сохранится циклонический характер погоды, временами с дождем», – отмечают синоптики Татарстана. При этом днем температура воздуха не превысит 24 градусов тепла.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», профессор К(П)ФУ Юрий Переведенцев рассказал о далеко не июльской погоде, ожидающей жителей республики на выходных.

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