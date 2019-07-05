Профессор КФУ: Жителей Казани в выходные дни ожидает не июльская погода

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Жителей Казани на этой неделе ждут прохладные выходные. Температура воздуха будет на 3-4 градуса ниже среднемесячной нормы, вероятны дожди. Об этом сообщил сегодня корреспонденту «Татар-информ» профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«В ближайшие субботу и воскресенье нас ожидает не июльская, а июньская погода. Это на 3-4 градуса ниже среднесуточной нормы. Среднесуточная норма температуры в июле составляет 20 градусов. В ночь с субботы на воскресенье возможны осадки. Днем тоже возможны небольшие дожди», - сообщил он.

Согласно прогнозу Гидромета РТ, 7 июля в Татарстане будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь, утром и днем местами гроза. Ветер юго-западный, при грозе кратковременные усиления до 18 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит 10-15 градусов тепла, а максимальная температура воздуха днем - 18-23 градуса тепла.

8 июля будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем в большинстве районов небольшой и умеренный дождь, местами гроза. Ветер южный, юго-западный. Минимальная температура воздуха ночью составит 8-13 градусов, а максимальная температура воздуха днем будет 19-24 градуса тепла.

«На погоду влияют холодные воздушные потоки с Северной Атлантики. Мы сейчас находимся на южной периферии циклона, центр которого находится в районе Архангельска», - пояснил Юрий Переведенцев.



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