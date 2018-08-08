Татар-информ

5 июля 2019, 19:44

Наука и образование

Поминов: Планируем увеличить количество компетенций по демоэкзамену в формате WorldSkills

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Наука и образование

Поминов: Планируем увеличить количество компетенций по демоэкзамену в формате WorldSkills

Фото: Салават Камалетдинов / архив

Количество компетенций демонстрационного экзамена за три года выросло в четыре раза – с 9 до 39.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Количество компетенций по демонстрационному экзамену по стандартам WorldSkills предполагается увеличить, но этот процесс будет проходить постепенно. Об этом заявил сегодня на заседании секции августовского совещания работников педобразования первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.

Татарстан с 2017 года участвует в апробации демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. «Планируем увеличить количество компетенций по демонстрационному экзамену, но этот процесс будет проходить постепенно. Чтобы итоговая аттестация прошла в форме демоэкзамена, выпускник должен весь цикл подготовки пройти уже по новым стандартам. Второе – необходимо оснащение, соответствующая материально-техническая база. Потому что проведение демонстрационного экзамена в формате WorldSkills требует наличия оборудования, квалифицированных экспертов, которые могут такой экзамен принять. Эта работа длительная, но мы активно в ней принимаем участие», – рассказал докладчик.

По словам Поминова, в текущем году в демонстрационном экзамене, прошедшем по 39 компетенциям, приняли участие 2874 обучающихся и выпускников. «В позапрошлом году мы начинали демонстрационный экзамен со 150 человек, в прошлом году было около 1,4 тыс., в этом году почти 3 тыс. человек прошли демоэкзамен в формате WorldSkills», – отметил он.

Количество образовательных организаций, участвующих в проведении демоэкзамена, за три года увеличилось в девять раз (с шести до 63), число компетенций – в четыре раза (с девяти до 39), добавил первый замминистра образования.

«Стандарты WorldSkills уже входят в нашу образовательную практику. И самое главное в том, что итоговая аттестация по многим направлениям подготовки проходит в формате демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills», – подчеркнул он.

Самыми массовыми в этом году стали такие компетенции демоэкзамена, как «Поварское дело», «Преподавание в младших классах», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Дошкольное воспитание», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Кирпичная кладка», «Сварочные технологии», «Электромонтаж» и «Предпринимательство».

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