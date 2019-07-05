Валерий Тишков: В Казани прошел лучший за всю историю Конгресс антропологов России

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). XIII Конгресс антропологов и этнологов, который прошел в Казани, стал лучшим за всю историю этого научного форума. Об этом на итоговом заседании конгресса заявил академик-секретарь Отделения историко-филологических наук РАН, научный руководитель Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, академик РАН Валерий Тишков.

«В целом конгресс получился самым успешным», – отметил он и поблагодарил участников и организаторов мероприятия.

Более тысячи участников Конгресса на 66 секциях и круглых столах обсудили широкий круг фундаментальных вопросов антропологии и этнологии.

«Красной нитью через все обсуждения проходила тема реализации задач, вытекающих из новой редакции Стратегии государственной национальной политики», – рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» главный научный сотрудник ИЭА РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ Владимир Зорин.

Он добавил, что в Татарстане создана одна из лучших инфраструктур реализации государственной национальной политики, ядром которой является Дом дружбы народов.

«Участники смогли ознакомится с практическим опытом работы Дома дружбы народов, этнографических музеев, научно-исследовательских учреждений. Очень сильная научная база у республики и стабильная межнациональная обстановка – это все создало хороший фундамент для работы конгресса», – пояснил Зорин.

Кроме того, на итоговом заседании по традиции определили города, где в 2021 году может пройти следующий конгресс, – ими стали Томск и Сочи.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», Казань впервые принимала Конгресс антропологов и этнологов России. Тринадцатый по счету научный форум проходил в столице Татарстана со 2 по 6 июля.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.