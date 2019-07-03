Татар-информ

3 июля 2019, 18:16

Общество

Эксперт: Этнографическое сообщество хочет, чтобы в Казани появилась улица им. Бусыгина

Рекомендуем

Общество

Эксперт: Этнографическое сообщество хочет, чтобы в Казани появилась улица им. Бусыгина

Фото: Рамиль Гали

Мемориальная доска профессора Евгения Бусыгина расположена в Казанском университете рядом с музеем этнографии.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани на XIII Конгрессе антропологов и этнологов России в рамках одной из 66 секций обсудили возможность обратиться к властям Татарстана и Казани, чтобы назвать одну из улиц города в честь профессора Евгения Бусыгина.

«Все этнографическое сообщество хочет, чтобы была в Казани улица имени Бусыгина. Это заслуженный человек», — сообщил доктор исторических наук, заведующий кафедрой Казанской государственной консерватории (академии) имени Н. Г. Жиганова Валерий Яковлев.

Часть своего рассказа в рамках секции «Казанская этнографическая школа: научное сообщество в историческом времени и пространстве» он посвятил Евгению Бусыгину, своему учителю. 

«В 1988-м он создает кафедру при истфаке, и до конца дней своих он работал на этой кафедре. Я к нему пришел в 1974 году по рекомендации моего ректора, выдающегося композитора, Жиганова», — рассказал Яковлев.

Евгений Бусыгин — признанный руководитель казанской этнографической школы, специалист по русской традиционной культуре Среднего Поволжья, этническим процессам в регионе, краеведению, истории этнографии и географии. В течение ряда лет он заведовал кафедрой этнографии Казанского государственного университета, активно участвовал в формировании фондов этнографического музея КГУ. 

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», 2 июля в Казани открылся XIII Конгресс антропологов и этнологов России. Он будет длиться в столице Татарстана до 6 июля включительно. Участниками мероприятия стали около тысячи ученых из России и 20 зарубежных стран.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Велосипедные дорожки Бавлов и смотровые площадки Бугульмы: ОНФ провел проверку городов Татарстана
Новости дня
19:34
Ирек Зиннуров о стартовавшей в Неаполе Универсиаде: Казанская была организована лучше

Летние Студенческие игры пройдут в итальянском Неаполе с 3 по 14 июля.

19:24
Министр спорта РТ: Плавание — «медалеёмкий» вид спорта, поэтому на нем много болельщиков

Владимир Леонов прокомментировал проведение в Казани первенства Европы по плаванию среди юниоров.

19:20
Велосипедные дорожки Бавлов и смотровые площадки Бугульмы: ОНФ провел проверку городов Татарстана

Общественный народный фронт провел рейды в городах РТ, победивших в конкурсе проектов создания комфортной городской среды.

19:04
Выпускница челнинской музшколы стала лауреатом XVI Международного конкурса имени Чайковского

Айгуль Хисматуллина выступит на II Международном фестивале Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге».

18:48
Синоптики РТ предупреждают о грозе и сильном ветре

Ухудшение погодных условий ожидается утром и днем 4 июля.

18:28
Житель Нижнекамска отправился покорять самую высокую горную вершину Европы

Изначально вместе с Айдаром в группу вошли девять человек, но к утру 2 июля команду уже покинули трое экстремалов.

18:16
Эксперт: Этнографическое сообщество хочет, чтобы в Казани появилась улица им. Бусыгина

Мемориальная доска профессора Евгения Бусыгина расположена в Казанском университете рядом с музеем этнографии.

18:04
Татарстанский ватерполист помог сборной России добыть первую победу на Универсиаде в Неаполе

Эмиль Зиннуров забросил в ворота сборной Великобритании пять мячей.

17:48
Исследование: Почти треть автомобилистов Казани ездят на кроссоверах и внедорожниках

Загородные поездки лидируют в топе причин, из-за которых участники опроса, проживающие в столице Татарстана, выбирают внедорожник.

17:45
Прокуратура РТ добилась от «Сетевой компании» возмещения более 3 млн рублей за вырубленные деревья

Прокурорская проверка показала, что в установленные сроки предприятие озеленение не произвело и ущерб за вырубленные деревья не возместило.

17:42
В Алькеевском районе РТ реализуется пилотный проект по подготовке молодых кооператоров и самозанятых

В проекте «Молодые кооператоры» участвуют 70 человек.

17:34
Художники начали золочение лепнины собора Казанской иконы Божией матери

Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев и глава Татарстанской митрополии Феофан провели совещание по возрождению храма на месте обретения чудотворной иконы.

17:18
Одна из крупнейших больниц Казани отметила свое 70-летие

В клинике работает единственный в Татарстане Центр профессиональных заболеваний.

17:16
Представитель ОНФ: Благоустройство городской среды в Татарстане находится на высоком уровне

Общественный народный фронт провел проверку в городах РТ, которые победили в конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах.

17:08
Вице-президент LEN о первенстве Европы по плаванию: Юниоры должны чувствовать свою значимость

Марко Бирри поделился своими ожиданиями от предстоящего казанского турнира.

16:56
«Умные счетчики» и биг-беги: резиденты инвестируют в ТОСЭР «Зеленодольск» 1,4 млрд рублей

Производители создадут более 450 новых рабочих мест.

16:44
Глава Федерации плавания России: В следующем году Казань примет летний отборочный чемпионат России

Владимир Сальников назвал столицу Татарстана «родным домом» для различных состязаний мирового и федерального уровней.

16:40
МИА Ookla назвало МегаФон компанией, обеспечивающей самую высокую скорость мобильного Интернета в РФ
16:30
В небо над Казанью 13 июля взмоют десятки воздушных змеев

На Кремлевской набережной пройдет пятый городской фестиваль воздушных змеев «Летать легко!».

16:12
Самозанятый из Татарстана первым в России заключил контракт на биржевой площадке

На сегодняшний день в республике зарегистрировано 17 тыс. самозанятых граждан.

15:52
Минниханов: «Татнефть» и Slovnaft будут развивать сотрудничество в официальном русле

Компании Татарстана и Словакии планируют совместные проекты по выпуску биокомпонентов для топлива, дорожного битума и смазочных материалов.

15:38
Уникальные агрокультуры, удобрения и техника: в Лаишевском районе проходит «День поля в Татарстане»

Участие в работе агротехнологической выставки принимают более 160 компаний.

15:24
Водитель, покалечивший автоинспектора, отправился в колонию на пять с половиной лет

Алмаз Заутдинов протащил автоинспектора несколько метров, зажав ему руку стеклом водительской двери.

15:22
Казанские школьники могут выиграть футбольное поле рядом со своим домом

Министерство спорта РТ подарит футбольную площадку победителям состязания по уличному футболу.

15:15
Следком РТ: Мужчина зарезал свою маленькую дочь и пытался свести счеты с жизнью

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

События