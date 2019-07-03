Эксперт: Этнографическое сообщество хочет, чтобы в Казани появилась улица им. Бусыгина

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани на XIII Конгрессе антропологов и этнологов России в рамках одной из 66 секций обсудили возможность обратиться к властям Татарстана и Казани, чтобы назвать одну из улиц города в честь профессора Евгения Бусыгина.

«Все этнографическое сообщество хочет, чтобы была в Казани улица имени Бусыгина. Это заслуженный человек», — сообщил доктор исторических наук, заведующий кафедрой Казанской государственной консерватории (академии) имени Н. Г. Жиганова Валерий Яковлев.

Часть своего рассказа в рамках секции «Казанская этнографическая школа: научное сообщество в историческом времени и пространстве» он посвятил Евгению Бусыгину, своему учителю.

«В 1988-м он создает кафедру при истфаке, и до конца дней своих он работал на этой кафедре. Я к нему пришел в 1974 году по рекомендации моего ректора, выдающегося композитора, Жиганова», — рассказал Яковлев.

Евгений Бусыгин — признанный руководитель казанской этнографической школы, специалист по русской традиционной культуре Среднего Поволжья, этническим процессам в регионе, краеведению, истории этнографии и географии. В течение ряда лет он заведовал кафедрой этнографии Казанского государственного университета, активно участвовал в формировании фондов этнографического музея КГУ.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», 2 июля в Казани открылся XIII Конгресс антропологов и этнологов России. Он будет длиться в столице Татарстана до 6 июля включительно. Участниками мероприятия стали около тысячи ученых из России и 20 зарубежных стран.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.