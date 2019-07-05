Детский омбудсмен рассказала, что будет с детьми кассира из Башкортостана, задержанной в Казани

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Уполномоченная по правам детей Башкирии Милана Скоробогатова рассказала, что будет с детьми задержанной в Казани кассира из Башкортостана, сообщает «РБК».

«Насколько я знаю, дети привезены в Уфу или подъезжают к Уфе. Дедушка в сопровождении органов опеки города Салавата уже находится столице Башкирии. Я думаю, что сегодня дети будут переданы ему, потому что для этого есть все основания — оформлена временная опека», – передает агентство.

По ее словам, детей уже ждут врачи и психологи, которые будут закреплены за семьей. Власти города Салавата, где жила семья, готовы обеспечить летний отдых для девочек. По словам Скоробогатовой, их основная задача на сегодня – создать здоровую детскую среду.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне в одной из съемных квартир в Казани была обнаружена и задержана Луиза Хайруллина с семьей. Ее подозревают в краже из отделения Россельхозбанка в городе Салават 23 млн рублей.

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