Татар-информ

5 июля 2019, 17:32

Наука и образование

Более 36 млн рублей из бюджета РФ получат 17 колледжей РТ на «Цифровую образовательную среду»

Рекомендуем

Наука и образование

Более 36 млн рублей из бюджета РФ получат 17 колледжей РТ на «Цифровую образовательную среду»

По проекту «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» предусмотрено федеральное софинансирование организаций профобразования.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). По проекту «Цифровая образовательная среда» 17 организаций профобразования Татарстана в этом году получат федеральную поддержку в размере 36,3 млн рублей. Об этом сообщил сегодня на заседании секции августовского совещания работников педобразования первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.

«По проекту “Цифровая образовательная среда” нацпроекта “Образование” федеральное софинансирование в этом году получат 17 профессиональных образовательных организаций. Планируется профинансировать мероприятия, направленные на повышение общей информационной грамотности и внедрение целевой модели цифровой образовательной среды», – рассказал докладчик.

В перечень таких организаций входят Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая, Буинский ветеринарный техникум, Елабужский политехнический колледж, Зеленодольский механический колледж, Кукморский аграрный колледж, Мамадышский политехнический колледж, Мензелинский педагогический колледж имени Мусы Джалиля, Набережночелнинский политехнический колледж, Нижнекамский политехнический колледж имени Е. Н. Королева, Нижнекамский педагогический колледж, Технический колледж имени В. Д. Поташова, а также шесть колледжей и техникумов Казани.

По словам Поминова, в прошлом году гранты на обновление и модернизацию материально-технической базы на общую сумму 78 млн рублей получили два колледжа Татарстана. В этом году в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» федеральную поддержку на создание мастерских по требованиям международных стандартов получат три учреждения среднего профессионального образования на общую сумму почти 55 млн рублей.

Первый замминистра образования отметил, что 45 млн рублей из федерального бюджета будут направлены на создание Центра опережающей профессиональной подготовки на базе Казанского педагогического колледжа. Основной задачей центра является создание условий для подготовки специалистов, обладающих новыми компетенциями, необходимыми для инновационного развития экономики. «В текущем году по всей России будут созданы 14 подобных центров, а к 2024 году их количество должно достигнуть 100», – подчеркнул докладчик.

В Татарстане действуют 95 профессиональных образовательных организаций, 65 из которых находятся в ведении Минобрнауки РТ. В этом году подведомственные министерству учреждения примут более 14 тыс. первокурсников. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Валерий Тишков: В Казани прошел лучший за всю историю Конгресс антропологов России
Новости дня
18:58
Гидрометцентр РТ: Погоду на территории Татарстана по-прежнему будут определять циклоны

В выходные жителей республики ожидает незначительное потепление.

18:44
На озере Изумрудное в Татарстане добровольцы собрали 150 мешков мусора

Жители Казани во время генеральной уборки очистили берега Изумрудного озера от бутылок, пластиковой посуды, деталей авто и старых ботинок.

18:30
На Казанском вертолетном заводе снимают фильм со звездой сериала «Сваты»

Заводчане выкладывают в соцсети фотографии с Федором Добронравовым и делятся впечатлениями.

18:24
Валерий Тишков: В Казани прошел лучший за всю историю Конгресс антропологов России

Следующий Конгресс антропологов и этнологов будет организован в Томске или в Сочи.

18:16
Два проекта казанских архитекторов прошли в финал II Российской молодежной архбиеннале

II Российская молодежная архитектурная биеннале состоится в Иннополисе осенью этого года.

18:06
Улица Пушкина в Казани временно будет недоступна для движения транспорта

Временные неудобства связаны с проведением на участках ремонтных работ.

17:49
Жительница Татарстана потратила полмиллиона рублей, которые ей дал супруг на оплату ипотеки

Звонок сотрудников Госжилфонда стал полной неожиданностью для мужчины, который ежемесячно давал супруге деньги на оплату соципотеки.

17:40
Республиканский информационно-вычислительный центр заключил соглашения о цифровизации АПК Татарстана

Документы предусматривают сотрудничество в развитии и продвижении цифровых технологий, продуктов и сервисов в сельском хозяйстве.

17:32
Более 36 млн рублей из бюджета РФ получат 17 колледжей РТ на «Цифровую образовательную среду»

По проекту «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» предусмотрено федеральное софинансирование организаций профобразования.

17:19
Детский омбудсмен рассказала, что будет с детьми кассира из Башкортостана, задержанной в Казани

Временным опекуном девочек сотрудницы банка стал дедушка.

17:16
В Татарстане протестируют систему космического мониторинга природных ресурсов России

Система позволяет следить за лесным фондом и посевами на полях, выявлять незаконные постройки и бороться с борщевиком Сосновского.

17:06
Евгений Марков присоединился к «Рубину» на правах аренды

Соглашение с 24-летним нападающим рассчитано на год.

16:58
Минниханов принимает участие в ежегодной конференции «Единой России»

На пленарном заседании конференции выступил председатель партии – Премьер-министр России Дмитрий Медведев.

16:50
Казанские авторы могут принять участие в литературных конкурсах «Русские рифмы» и «Русское слово»

Победители получат возможность заключить договор на издание своей книги или постановку пьесы.

16:34
Дни культуры РТ в Москве открылись возложением цветов к памятнику Габдулле Тукаю

Дни культуры Республики Татарстан проходят в столице с 5 по 6 июля.

16:20
ВТБ Капитал лидирует на рынке долгового капитала по итогам I полугодия 2019 года

Об успехах финансовой организации свидетельствуют данные рэнкингов Dealogic и Bloomberg.

16:12
Минсвязи РТ: Малые инновационные предприятия получат гранты «Цифровой экономики»

Фонд содействия инновациям приглашает к участию в конкурсах по программам «Старт» и «Развитие».

16:05
Вымогатели с казанского завода «Электроприбор» получили 19 лет на пятерых

Сотрудники предприятия требовали с партнеров завода плату за продление договоров.

16:02
В Казанском Кремле на фестивале духовых оркестров выступят летчики и десантники

Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани» пройдет с 8 по 11 августа.

15:55
В Казани за давление на должников на 280 тысяч рублей оштрафовали коллекторское агентство

Жители Казани пожаловались приставам на то, что коллекторы слишком часто пытаются выйти на связь и разглашают их данные третьим лицам.

15:52
Два волейболиста «Зенита-Казани» вошли в состав сборной России на Универсиаде

Главным тренером команды является экс-либеро «Зенита» Алексей Вербов.

15:40
Татарстанец помог сборной России по пинг-понгу одержать первую победу на Универсиаде в Неаполе

Саъди Исмаилов одержал уверенную победу над Джанлукой Волтером в трех геймах.

15:32
Татарстан на WorldSkills Kazan 2019 представят 14 участников в 13 компетенциях

Определен основной состав национальной сборной для участия в мировом чемпионате по профессиональному мастерству в Казани.

15:20
Медики Казани рассказали, что анаболики «сажают» сердечную мышцу спортсменов и любителей

Специалисты объяснили, как допинговые препараты и стимуляторы выводят из строя организм человека.

15:15
Пожилая жительница Азнакаево перевела на счет афериста 400 тысяч рублей

Аферист убедил женщину оплатить услуги инкассатора, который должен был якобы доставить ей компенсацию за некачественный товар.

События