Более 36 млн рублей из бюджета РФ получат 17 колледжей РТ на «Цифровую образовательную среду»

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). По проекту «Цифровая образовательная среда» 17 организаций профобразования Татарстана в этом году получат федеральную поддержку в размере 36,3 млн рублей. Об этом сообщил сегодня на заседании секции августовского совещания работников педобразования первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.

«По проекту “Цифровая образовательная среда” нацпроекта “Образование” федеральное софинансирование в этом году получат 17 профессиональных образовательных организаций. Планируется профинансировать мероприятия, направленные на повышение общей информационной грамотности и внедрение целевой модели цифровой образовательной среды», – рассказал докладчик.

В перечень таких организаций входят Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая, Буинский ветеринарный техникум, Елабужский политехнический колледж, Зеленодольский механический колледж, Кукморский аграрный колледж, Мамадышский политехнический колледж, Мензелинский педагогический колледж имени Мусы Джалиля, Набережночелнинский политехнический колледж, Нижнекамский политехнический колледж имени Е. Н. Королева, Нижнекамский педагогический колледж, Технический колледж имени В. Д. Поташова, а также шесть колледжей и техникумов Казани.

По словам Поминова, в прошлом году гранты на обновление и модернизацию материально-технической базы на общую сумму 78 млн рублей получили два колледжа Татарстана. В этом году в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» федеральную поддержку на создание мастерских по требованиям международных стандартов получат три учреждения среднего профессионального образования на общую сумму почти 55 млн рублей.

Первый замминистра образования отметил, что 45 млн рублей из федерального бюджета будут направлены на создание Центра опережающей профессиональной подготовки на базе Казанского педагогического колледжа. Основной задачей центра является создание условий для подготовки специалистов, обладающих новыми компетенциями, необходимыми для инновационного развития экономики. «В текущем году по всей России будут созданы 14 подобных центров, а к 2024 году их количество должно достигнуть 100», – подчеркнул докладчик.

В Татарстане действуют 95 профессиональных образовательных организаций, 65 из которых находятся в ведении Минобрнауки РТ. В этом году подведомственные министерству учреждения примут более 14 тыс. первокурсников.

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