Татарстан на WorldSkills Kazan 2019 представят 14 участников в 13 компетенциях

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В состав национальной сборной, которая примет участие в 45-м мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, войдут 14 конкурсантов из Татарстана. Они будут состязаться в 13 компетенциях. Об этом сообщил сегодня на заседании секции августовского совещания работников педобразования первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.

«В настоящее время определен основной состав национальной сборной для участия в мировом чемпионате в Казани, где республика окажется представлена 14 конкурсантами по 13 компетенциям. Всего будет представлено 56 основных компетенций», – рассказал докладчик.

Андрей Поминов напомнил, что менее чем через 50 дней Казань примет мировой чемпионат по профессиональному мастерству.

«Сегодня ресурсные центры являются опорными точками развития движения WorldSkills», – заметил он.

По словам первого замминистра образования, Союзом WorldSkills Russia в Татарстане аккредитованы 16 специализированных центров компетенций по 27 профессиям. «По итогам 2017 и 2018 годов республика заняла лидирующие позиции по данному показателю среди других регионов России», – подчеркнул он.

По сравнению с 2014 годом более чем в четыре раза выросло число компетенций, представленных на региональных чемпионатах, и более чем в три раза – количество конкурсантов и экспертов, добавил докладчик.

«Ключевую роль в развитии движения играет экспертное сообщество. По сравнению с 2014 годом количество сертифицированных экспертов в республике увеличилось более чем в семь раз. Ведется активная работа по выводу республиканских экспертов на национальный и международный уровень», – отметил Поминов.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills International пройдет в Казани с 22 по 27 августа. В мероприятии примут участие около 1,6 тыс. молодых профессионалов из 60 стран. Участники будут соревноваться по 56 компетенциям.

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