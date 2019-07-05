«Рубин» пополнил свои ряды 18-летним полузащитником

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Казанский футбольный клуб «Рубин» в межсезонье усилился 18-летним грузинским полузащитником. Ранее Хвича Кварацхелия выступал за московский «Локомотив». Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

«Последние полгода я провел в московском “Локомотиве“, это было замечательное время. После окончания срока аренды на меня вышел “Рубин“. Предложение из Казани меня подкупило, ведь в моем возрасте нужно прогрессировать и играть», – приводит слова игрока пресс-служба «Рубина».

При этом Кварацхелия признал, что и в Казани ему предстоит борьба за место в составе. «Моя главная задача – прогрессировать, хочу расти и прибавлять в игре, и, конечно, помочь моей новой команде», – подчеркнул футболист.

О подробностях сделки пока ничего не сообщается.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.