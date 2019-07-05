Татар-информ

5 июля 2019, 15:40

Спорт

Татарстанец помог сборной России по пинг-понгу одержать первую победу на Универсиаде в Неаполе

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Спорт

Татарстанец помог сборной России по пинг-понгу одержать первую победу на Универсиаде в Неаполе

Саъди Исмаилов одержал уверенную победу над Джанлукой Волтером в трех геймах.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Представитель Татарстана в сборной России по настольному теннису Саъди Исмаилов помог своей команде добыть первую победу на Универсиаде в Неаполе. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Исмаилов одержал уверенную победу над немцем Джанлукой Волтером в трех геймах – 11:5, 11:6, 11:6, чем внес весомый вклад в общекомандный успех. Благодаря его победе российские студенты одолели сборную Германии со счетом 3:0.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанский ватерполист помог сборной России добыть первую победу на Универсиаде в Неаполе.

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