Медики Казани рассказали, что анаболики «сажают» сердечную мышцу спортсменов и любителей

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Валерия Белова). Анаболические препараты, которые принимают спортсмены-любители, повреждают сердце и сосуды. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заведующий отделением функциональной диагностики № 1 Республиканской клинической больницы Юрий Терегулов.

«Не надо использовать допинги и различные стимулирующие препараты. Анаболические препараты создают иллюзию благополучия для спортсменов. Возникает радость от самой физической нагрузки, тестостерон подскакивает, но в то же время человек переходит грань, которую выдерживает организм, и сердце может повреждаться», – отметил врач.

Специалист привел в пример своего молодого пациента, который принимал анаболики и попал в больницу с аритмией.

«Не так давно у нас был пациент – непрофессиональный спортсмен, активно занимающийся спортом. Он регулярно принимал анаболические препараты. Парень обратился к нам с тяжелой аритмией, которая возникла после небольшой вечеринки. У пациента развилась желудочковая тахикардия, которую купировала скорая, а мы уже в больнице увидели влияние анаболических препаратов на работу сердца», – пояснил Терегулов.

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