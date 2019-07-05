Врач РКБ: На успех человека на марафонах больше влияют индивидуальные особенности

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Валерия Белова). Подготовка к марафонам зависит от индивидуальных параметров организма человека и его физической подготовки. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заведующий отделением функциональной диагностики № 1 Республиканской клинической больницы Юрий Терегулов.

«Что такое марафон? Это длительная нагрузка на организм. Здесь два главных фактора – воля спортсмена и его физическое состояние. В нормальной физической форме энергию человек получает во время аэробного распада глюкозы. Это безопасная форма получения энергии. На случай длительных физических нагрузок у каждого человека есть свой резерв этой энергии, этот порог определяется параметром – максимальное потребление кислорода. Этот параметр индивидуален, мало тренируется и исходно определяет возможности человека на время физических нагрузок. То есть этот параметр, в том числе определяет, сможет ли человек участвовать в марафоне», – объяснил врач.

По словам медика, определение уровня МКП – исследование сложное и дорогостоящее, которое используется в основном для профессиональных спортсменов.

«У человека во время серьезной физической нагрузки происходит переход от аэробного распада в анаэробный (то есть без кислорода). Вот в этот момент в крови человека появляется много токсичных веществ, и вот тогда появляются все проблемы. Волей человек может двигаться дальше, а анаэробный распад кислорода дает уже спазм сосудов, например, сгущение крови и так далее. Поэтому я и говорю всегда, что волей можно победить организм, но волей можно его и сломать», – добавил Юрий Терегулов.

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