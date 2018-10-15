Татар-информ

6 июня 2019, 16:26

Общество

Из Татарстана этим летом отправятся в Хадж 1800 паломников

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Общество

Из Татарстана этим летом отправятся в Хадж 1800 паломников

Фото: архив, Салават Камалетдинов

Стоимость поездки в Хадж начинается от 2300 долларов.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Этим летом 1800 татарстанских паломников отправятся в Хадж. Об этом рассказал советник муфтия РТ по работе с мухтасибатами Равиль Хазрат Зуферов на видеомосте Казань — Москва — Симферополь на тему «Окончание Рамадана».

«Нам ежегодно выделяется 1800 мест, и уже в конце зимы все эти квоты заполнены. Люди очень охотно едут в Хадж. Уже все места куплены», — сообщил Равиль Хазрат Зуферов.

Он отметил, что стоимость поездки в Хадж начинается от 2300 долларов. Также, по его словам, Хадж проходит на очень высоком уровне, и все люди благодарят его, когда возвращаются домой.

В этом году Хадж пройдет с 9 по 14 августа в священном городе Мекка.

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