Артур Шипилов

3 июля 2019, 18:04

Спорт

Татарстанский ватерполист помог сборной России добыть первую победу на Универсиаде в Неаполе

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Спорт

Татарстанский ватерполист помог сборной России добыть первую победу на Универсиаде в Неаполе

Фото: sintez-kazan.ru

Эмиль Зиннуров забросил в ворота сборной Великобритании пять мячей.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Представитель казанского клуба по водному поло «Синтез» Эмиль Зиннуров помог сборной России добыть первую победу на Универсиаде в Неаполе, забросив пять мячей в ворота сборной Великобритании. 

«Уровень Великобритании не слишком высокий. Эмиль пока молодой, нужно смотреть, как он проявит себя дальше. Говорили, что на Универсиаде уровень команд не будет серьезным, но хорошие команды приехали из Америки, Италии. Венгры привезли неплохую команду. Поэтому тяжело сразу говорить о положительном результате. Французская команда тоже хорошая, но Эмиль не забил ни разу. Нужно из каждого результата вывести итог, даже отрицательный результат может быть поводом для размышлений», — поделился президент ватерпольного клуба «Синтез» Ирек Зиннуров. 

Встреча коллективов завершилась со счетом 25:1 (5:0, 7:1, 7:0, 6:0). Помимо России и Великобритании в группе «А» находятся сборные Франции, Южной Кореи и США.

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