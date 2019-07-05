В поселке Юдино откроется новый МФЦ с десятью окнами приема

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). 8 июля свои двери откроет филиал многофункционального центра (центров «Мои документы») в Юдино. Учреждение будет располагаться на улице Ильича, дом 28, сообщает Отдел по взаимодействию со СМИ Администрации Кировского и Московского районов Казани.



Центр будет включать десять окон для обслуживания населения и оказывать более 180 услуг.



«Открытие нового офиса МФЦ позволит жителям Кировского района Казани в максимально комфортных условиях и без очередей получать государственные и муниципальные услуги», – отмечает источник.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что МФЦ Татарстана научат выявлять потребности бизнеса.

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