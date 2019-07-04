Многофункциональные центры Татарстана научат выявлять потребности бизнеса

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Для улучшения предпринимательской среды необходимо создать на базе программного комплекса АИС «МФЦ» алгоритм выявления потребностей населения и предпринимателей. Об этом на XII расширенном заседании Совета по предпринимательству при Президенте РТ рассказал мэр Нижнекамска Айдар Метшин.



«Наша цель — перевести все процессы в электронный вид до конца текущего года. Процесс реализации всех этапов проекта “Бережливое МФЦ” позволит существенно улучшить качество предоставляемых услуг не только для предпринимателей, но и в целом для наших жителей», — доложил Метшин.

Идею применения «Бережливого МФЦ» поддержал Президент РТ Рустам Минниханов, поручив директору МФЦ Ленаре Музафаровой проработать проект. «Вы возьмите эту тему и проработайте. Все должно быть удобно», — подчеркнул Президент РТ.



Ожидается, что прием документов от предпринимателей в электронной форме существенно сэкономит время и поможет быстро преодолевать административные барьеры при подаче документов.



Как пояснил корреспонденту ИА «Татар-информ» первый замруководителя Исполкома Нижнекамского района РТ Радмир Беляев, суть проекта «Бережливое МФЦ» заключается в том, что документы можно будет отслеживать на сайте.

«Когда документ поступает в МФЦ, мы не видим, что с ним происходит дальше, нам бы хотелось, чтобы документ, попавший в базу МФЦ, фиксировался в информационной программе и мы могли видеть, как он проходит межведомственное согласование», — рассказал Беляев.



Он добавил, что на сегодняшний день АИС МФЦ позволяет загружать документы и в онлайн-режиме отправлять исполнителю, но не осуществляет контрольной функции, ведь для контроля передвижения документов должен существовать надзорный орган.

«В Нижнекамске мы закрепили ответственное лицо за контролем оказания муниципальных и государственных услуг. Координатор отслеживает движение документов для того, чтобы не допускать просрочек и необоснованных возвратов документов», — отметил собеседник агентства.

В проекте «Бережливое МФЦ» соблюдаются все принципы «Бережливого производства». Проект рассчитан до 2021 года, в Нижнекамске он был запущен 1 июня текущего года для решения бюрократических проблем. Предприниматели могут получить разрешение на строительство, согласовать юридический адрес и т. д.

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