Нижнекамский многофункциональный центр станет показателем для всего Татарстана

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Опыт по предоставлению государственных и муниципальных услуг, наработанный в МФЦ Нижнекамска, станет примером для всех многофункциональных центров республики, передает «НТР 24».



Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов во время заседания совета по предпринимательству.



Нижнекамск должен стать пилотной площадкой, где необходимо доработать все регламенты по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению.



По словам Президента, МФЦ должен быть полноценной и эффективной структурой. Работа сотрудников многофункциональных центров должна быть оперативной, необходимо вовремя предоставить нужную информацию и взаимодействовать с республиканскими и федеральными органами.



«Это отношение не к МФЦ, это отношение граждан к власти. Если мы не можем их достойно принять, в хороших условиях, вовремя предоставить нужную информацию… <...> МФЦ должен быть полноценной и эффективной структурой», – отметил Рустам Минниханов.

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