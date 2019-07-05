Татар-информ

5 июля 2019, 08:10

Спорт

В первый день этапа Кубка России по стендовой стрельбе татарстанцы выиграли три медали

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Спорт

В первый день этапа Кубка России по стендовой стрельбе татарстанцы выиграли три медали

Артем Копыстинский и Александр Филиппов выиграли «золото» и «бронзу» соответственно, Екатерина Субботина — «серебро».

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В эти дни в Липецке проводится розыгрыш пятого этапа Кубка России по стендовой стрельбе. Соревнования проходят с начала недели, а в первый медальный день татарстанские стрелки трижды получали награды, сообщает пресс-служба Федерации по пулевой и стендовой стрельбе РТ. 

Две медали были завоеваны на мужском траншейном стенде. Артем Копыстинский поразил в квалификации 120 мишеней, а в финале — 44, выиграв «золото». Спортсмен из Липецка Константин Пилипенко отстал от победителя, совершив на 10 и 4 точных выстрела меньше соответственно. Еще один татарстанец, Александр Филиппов, завоевал «бронзу», показав в квалификации лучший результат, чем Пилипенко (поразил 114 мишеней), но отстав в финале (31 мишень). 

В женском турнире «серебро» выиграла Екатерина Субботина, 108 + 39. Татарстанская спортсменка уступила победительнице, липчанке Марине Марковой, отстав на один выстрел.

Ранее сообщалось, что два татарстанских стрелка примут участие во Всемирной летней Универсиаде в Италии, которая состоится с 3 по 14 июля. 

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