В первый день этапа Кубка России по стендовой стрельбе татарстанцы выиграли три медали

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). В эти дни в Липецке проводится розыгрыш пятого этапа Кубка России по стендовой стрельбе. Соревнования проходят с начала недели, а в первый медальный день татарстанские стрелки трижды получали награды, сообщает пресс-служба Федерации по пулевой и стендовой стрельбе РТ.

Две медали были завоеваны на мужском траншейном стенде. Артем Копыстинский поразил в квалификации 120 мишеней, а в финале — 44, выиграв «золото». Спортсмен из Липецка Константин Пилипенко отстал от победителя, совершив на 10 и 4 точных выстрела меньше соответственно. Еще один татарстанец, Александр Филиппов, завоевал «бронзу», показав в квалификации лучший результат, чем Пилипенко (поразил 114 мишеней), но отстав в финале (31 мишень).

В женском турнире «серебро» выиграла Екатерина Субботина, 108 + 39. Татарстанская спортсменка уступила победительнице, липчанке Марине Марковой, отстав на один выстрел.

Ранее сообщалось, что два татарстанских стрелка примут участие во Всемирной летней Универсиаде в Италии, которая состоится с 3 по 14 июля.

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