Татар-информ

8 июня 2019, 10:30

Общество

Из поездов хотят убрать вагоны-рестораны

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Общество

Из поездов хотят убрать вагоны-рестораны

Представитель ФПК сообщил о том, что вагоны-рестораны обязательно сохранятся в поездах, совершающих перевозки детей

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Из части поездов дальнего следования РЖД планирует убрать вагоны-рестораны, сообщает РИА Новости.

Информацию об этом сообщил генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) Петр Иванов на Петербургском международном экономическом форуме — 2019. 

Возможное исчезновение вагонов-ресторанов связано с их невостребованностью у пассажиров. Однако такие вагоны обязательно будут сохранены в поездах, где возят детей.

«У нас сохранятся вагоны-рестораны там, где мы обслуживаем детские группы. Что касается регулярных поездов. Вагоны-рестораны на большинстве направлений, где они есть сейчас, сохранятся. Но не везде, потому что вагон-ресторан — это очень дорого», — заявил Иванов.

Также он добавил, что ФПК анализирует статистику и изучает спрос, чтобы оценить необходимость вагонов-ресторанов на том или ином направлении.

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