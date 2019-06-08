Из поездов хотят убрать вагоны-рестораны

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Из части поездов дальнего следования РЖД планирует убрать вагоны-рестораны, сообщает РИА Новости.

Информацию об этом сообщил генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) Петр Иванов на Петербургском международном экономическом форуме — 2019.

Возможное исчезновение вагонов-ресторанов связано с их невостребованностью у пассажиров. Однако такие вагоны обязательно будут сохранены в поездах, где возят детей.

«У нас сохранятся вагоны-рестораны там, где мы обслуживаем детские группы. Что касается регулярных поездов. Вагоны-рестораны на большинстве направлений, где они есть сейчас, сохранятся. Но не везде, потому что вагон-ресторан — это очень дорого», — заявил Иванов.

Также он добавил, что ФПК анализирует статистику и изучает спрос, чтобы оценить необходимость вагонов-ресторанов на том или ином направлении.

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