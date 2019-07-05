Татар-информ

5 июля 2019, 00:50

Спорт

В УНИКСе будет играть первый исландец

Рекомендуем

Спорт

В УНИКСе будет играть первый исландец

Соглашение с Хаукуром Палссоном подписано по системе «1+1».

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский УНИКС заключил контракт с исландским форвардом Хаукуром Палссоном (27 лет, 198 см, 86 кг). Об этом сообщает официальный Twitter команды из столицы Татарстана.

Соглашение подписано по системе «1+1». Минувший сезон 2018-2019 годов Палссон, игрок сборной Исландии, провел во французском «Нантере» – в первом дивизионе чемпионата Франции и в Лиге чемпионов.

Статистика игрока в чемпионате Франции такова: 9,4 очка в среднем за игру (59,7% – двухочковые, 41,3% – трехочковые, 83,1% – штрафные), 2,1 результативные передачи, 3,2 подбора. В Лиге чемпионов – 12,4 очка в среднем (48,8% – двухочковые, 51,3% – трехочковые, 70% – штрафные), 1,5 результативные передачи, 3,5 подбора.

Палссон выступает в рядах национальной сборной Исландии с 2011 года, сыграл на Евробаскете 2015 и 2017 годов. Помимо родной Исландии, Палссон играл в Испании за «Манресу», «Бреоган» и «Басконию», в Швеции за «Лулео», а во Франции за «Руан» и «Шоле», откуда он и перешел в «Нантер».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что состав УНИКСа пополнили форварды Дмитрий Узинский из «Нижнего Новгорода» и Валерий Лиходей из польского «Анвилла». 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

РФС поддержал предложение провести в Казани Суперкубок УЕФА
Новости дня
01:20
Жителя Тукаевского района оштрафовали за ограничение доступа к реке Суыксинка

В отношении физического лица был составлен протокол об административном правонарушении.

00:50
В УНИКСе будет играть первый исландец

Соглашение с Хаукуром Палссоном подписано по системе «1+1».

00:38
Минниханову показали проекты студентов ВШЭ из Татарстана, занимающихся городами будущего

Президенту РТ презентовали предложения по совместной образовательной программе республики и Высшей школы экономики.

00:14
В нижнекамских дворах устраивают летние чаепития в честь завершения ремонта дорог

Организаторы рассказали, что жители испекли бэлиши и пироги, приготовили салаты и мясо, а председатель женсовета микрорайона спела песни.

4.07 23:56
Стрелок из Татарстана завоевала «серебро» первенства мира в Лонато

Вместе с победившей болгаркой Селин Али Татьяна Саранская установила рекорд Европы среди юниорок.

4.07 23:47
Известная телеведущая провела мастер-класс для детей Заинского района

Альбина Асылгараева подробно ответила на вопросы ребят из «Созвездия», рассказав им о своей профессии.

4.07 23:33
Сбежавшая с 23 млн рублей кассир из Башкортостана задержана в Казани

Похищенных денег при подозреваемой не оказалось.

4.07 23:32
В Елабуге пройдет фестиваль народных традиций и творчества «На Ивана, на Купалу»

Всех участников ждут народные игры, купальская трапезная и хороводы вокруг костра.

4.07 23:14
ВЦИОМ: Целующиеся люди вызывают у россиян положительные чувства
4.07 23:00
На городском озере Зеленодольска отметили День кораблестроителя

На стадионе «Авангард» состоялся товарищеский матч по футболу между командами завода имени Горького и экипажа малого ракетного корабля «Ингушетия».

4.07 22:50
Валка деревьев и раскряжевка бревен: в Мамадыше стартовал «Лесоруб 2019»

Региональный этап общероссийского конкурса собрал более ста вальщиков леса, машинистов харвестеров и форвардеров со всего Татарстана.

4.07 22:46
Казанцы станцуют афро-бразильскую капоэйру и поучаствуют в розыгрыше призов

Мастер классы проведут профессиональные тренеры и хореографы.

4.07 22:34
Минэкономики РТ: Госслужащие могут сдавать квартиры и экономить на налогах

В республиканском ведомстве напомнили, что сдающие жилье чиновники могут зарегистрироваться в качестве самозанятых.

4.07 22:18
Для гостей фестиваля Березовского в Елабуге определили места автостоянок

Автолюбители транспорт смогут оставлять в отдельных местах недалеко от Шишкинских прудов.

4.07 22:14
РФС поддержал предложение провести в Казани Суперкубок УЕФА

Столица Татарстана претендует на проведение игр Суперкубка 2022 и 2023 годов.

4.07 22:02
Шесть городских пляжей Татарстана не соответствуют требованиям санэпидемстанции

Качество воды в водоемах регулярно проверяют сотрудники Роспотребнадзора по РТ.

4.07 21:48
Механизатор из Мамадыша стал финалистом Открытого чемпионата России по пахоте в Мордовии

В августе этого года победитель Открытого чемпионата России по пахоте представит Россию на Чемпионате мира по пахоте в США.

4.07 21:40
В России предложили ввести запрет на мобильные телефоны в школах
4.07 21:34
Челнинскому педуниверситету отдали общежитие и учебный корпус Поволжской ГАФКСиТ

Решение вопроса стало возможным благодаря содействию депутата Государственной Думы РФ Альфии Когогиной.

4.07 21:20
Татарстанцы завоевали 26 медалей в первенстве ПФО по шашкам

Соревнования завершились 3 июля в Казани.

4.07 21:06
Спортсмены и любители примут участие в ночном велофесте

Велосипедный фестиваль пройдет в ночь с 20 на 21 июля в Казани.

4.07 21:00
Прокуратура РТ назвала сферы с наибольшим числом нарушений антикоррупционного законодательства

За первый квартал текущего года сотрудниками прокуратуры РТ была проведена антикоррупционная экспертиза 5,5 тыс. нормативно-правовых актов.

4.07 20:48
Лучшие сельскохозяйственные блогеры получат 265 тыс. рублей

Побороться за приз в конкурсе «Моя земля – Россия» могут также средства массовой информации и журналисты.

4.07 20:32
«Чаша Пифагора» и прозрачный компьютер: школьники Набережных Челнов представили КАМАЗу свои проекты

Проект «Лифт» Екатерины Легостевой позволяет незрячим людям решать головоломки и тренировать интеллект.

4.07 20:16
Казанцы назвали своих детей Ада, Мирра, Арон, Анита

Было зарегистрировано рождение 435 детей: 228 мальчиков и 207 девочек.

События