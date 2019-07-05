В УНИКСе будет играть первый исландец

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский УНИКС заключил контракт с исландским форвардом Хаукуром Палссоном (27 лет, 198 см, 86 кг). Об этом сообщает официальный Twitter команды из столицы Татарстана.

Соглашение подписано по системе «1+1». Минувший сезон 2018-2019 годов Палссон, игрок сборной Исландии, провел во французском «Нантере» – в первом дивизионе чемпионата Франции и в Лиге чемпионов.

Статистика игрока в чемпионате Франции такова: 9,4 очка в среднем за игру (59,7% – двухочковые, 41,3% – трехочковые, 83,1% – штрафные), 2,1 результативные передачи, 3,2 подбора. В Лиге чемпионов – 12,4 очка в среднем (48,8% – двухочковые, 51,3% – трехочковые, 70% – штрафные), 1,5 результативные передачи, 3,5 подбора.

Палссон выступает в рядах национальной сборной Исландии с 2011 года, сыграл на Евробаскете 2015 и 2017 годов. Помимо родной Исландии, Палссон играл в Испании за «Манресу», «Бреоган» и «Басконию», в Швеции за «Лулео», а во Франции за «Руан» и «Шоле», откуда он и перешел в «Нантер».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что состав УНИКСа пополнили форварды Дмитрий Узинский из «Нижнего Новгорода» и Валерий Лиходей из польского «Анвилла».

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