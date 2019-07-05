Минниханову показали проекты студентов ВШЭ из Татарстана, занимающихся городами будущего

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов на IX Московском урбанистическом форуме ознакомился с проектами студентов из Татарстана, обучающимися по международной магистерской программе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» «Прототипирование городов будущего». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Выпускные проекты будущих магистров затрагивали такие темы, как влияние на паттерны поведения посетителей природных пространств в городе с помощью цифровой среды, применение живых фасадных модулей для поддержания биоразнообразия в Набережных Челнах и так далее.

Рустам Минниханов положительно оценил представленные работы. «По итогам обсуждения результатов было решено изыскать возможности для выделения пяти грантов Президента Татарстана для обучения студентов из Татарстана на магистерской программе “Прототипирование городов будущего“ в НИУ ВШЭ в 2019–2021 годах», – отмечается в сообщении.

Кроме того, Президента РТ познакомили с предложениями по совместной образовательной программе Высшей школы экономики и Республики Татарстан. Она нацелена на повышение квалификации специалистов, которые на местах участвуют в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Планируется также, что с ее помощью будут создаваться межрегиональные связи профессионалов, бизнеса и власти, в том числе и в Татарстане.

Программа включает три вида образовательных курсов. Обучение занимает от полугода до одного года. По результатам прохождения выдается сертификат о повышении квалификации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на Moscow Urban Forum.

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