Татар-информ

5 июля 2019, 00:38

Официальная хроникаОбщество

Минниханову показали проекты студентов ВШЭ из Татарстана, занимающихся городами будущего

Рекомендуем

Официальная хроникаОбщество

Минниханову показали проекты студентов ВШЭ из Татарстана, занимающихся городами будущего

Президенту РТ презентовали предложения по совместной образовательной программе республики и Высшей школы экономики.

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов на IX Московском урбанистическом форуме ознакомился с проектами студентов из Татарстана, обучающимися по международной магистерской программе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» «Прототипирование городов будущего». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Выпускные проекты будущих магистров затрагивали такие темы, как влияние на паттерны поведения посетителей природных пространств в городе с помощью цифровой среды, применение живых фасадных модулей для поддержания биоразнообразия в Набережных Челнах и так далее.

Рустам Минниханов положительно оценил представленные работы. «По итогам обсуждения результатов было решено изыскать возможности для выделения пяти грантов Президента Татарстана для обучения студентов из Татарстана на магистерской программе “Прототипирование городов будущего“ в НИУ ВШЭ в 2019–2021 годах», – отмечается в сообщении.

Кроме того, Президента РТ познакомили с предложениями по совместной образовательной программе Высшей школы экономики и Республики Татарстан. Она нацелена на повышение квалификации специалистов, которые на местах участвуют в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Планируется также, что с ее помощью будут создаваться межрегиональные связи профессионалов, бизнеса и власти, в том числе и в Татарстане.

Программа включает три вида образовательных курсов. Обучение занимает от полугода до одного года. По результатам прохождения выдается сертификат о повышении квалификации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на Moscow Urban Forum

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В нижнекамских дворах устраивают летние чаепития в честь завершения ремонта дорог
Новости дня
01:20
Жителя Тукаевского района оштрафовали за ограничение доступа к реке Суыксинка

В отношении физического лица был составлен протокол об административном правонарушении.

00:50
В УНИКСе будет играть первый исландец

Соглашение с Хаукуром Палссоном подписано по системе «1+1».

00:38
Минниханову показали проекты студентов ВШЭ из Татарстана, занимающихся городами будущего

Президенту РТ презентовали предложения по совместной образовательной программе республики и Высшей школы экономики.

00:14
В нижнекамских дворах устраивают летние чаепития в честь завершения ремонта дорог

Организаторы рассказали, что жители испекли бэлиши и пироги, приготовили салаты и мясо, а председатель женсовета микрорайона спела песни.

4.07 23:56
Стрелок из Татарстана завоевала «серебро» первенства мира в Лонато

Вместе с победившей болгаркой Селин Али Татьяна Саранская установила рекорд Европы среди юниорок.

4.07 23:47
Известная телеведущая провела мастер-класс для детей Заинского района

Альбина Асылгараева подробно ответила на вопросы ребят из «Созвездия», рассказав им о своей профессии.

4.07 23:33
Сбежавшая с 23 млн рублей кассир из Башкортостана задержана в Казани

Похищенных денег при подозреваемой не оказалось.

4.07 23:32
В Елабуге пройдет фестиваль народных традиций и творчества «На Ивана, на Купалу»

Всех участников ждут народные игры, купальская трапезная и хороводы вокруг костра.

4.07 23:14
ВЦИОМ: Целующиеся люди вызывают у россиян положительные чувства
4.07 23:00
На городском озере Зеленодольска отметили День кораблестроителя

На стадионе «Авангард» состоялся товарищеский матч по футболу между командами завода имени Горького и экипажа малого ракетного корабля «Ингушетия».

4.07 22:50
Валка деревьев и раскряжевка бревен: в Мамадыше стартовал «Лесоруб 2019»

Региональный этап общероссийского конкурса собрал более ста вальщиков леса, машинистов харвестеров и форвардеров со всего Татарстана.

4.07 22:46
Казанцы станцуют афро-бразильскую капоэйру и поучаствуют в розыгрыше призов

Мастер классы проведут профессиональные тренеры и хореографы.

4.07 22:34
Минэкономики РТ: Госслужащие могут сдавать квартиры и экономить на налогах

В республиканском ведомстве напомнили, что сдающие жилье чиновники могут зарегистрироваться в качестве самозанятых.

4.07 22:18
Для гостей фестиваля Березовского в Елабуге определили места автостоянок

Автолюбители транспорт смогут оставлять в отдельных местах недалеко от Шишкинских прудов.

4.07 22:14
РФС поддержал предложение провести в Казани Суперкубок УЕФА

Столица Татарстана претендует на проведение игр Суперкубка 2022 и 2023 годов.

4.07 22:02
Шесть городских пляжей Татарстана не соответствуют требованиям санэпидемстанции

Качество воды в водоемах регулярно проверяют сотрудники Роспотребнадзора по РТ.

4.07 21:48
Механизатор из Мамадыша стал финалистом Открытого чемпионата России по пахоте в Мордовии

В августе этого года победитель Открытого чемпионата России по пахоте представит Россию на Чемпионате мира по пахоте в США.

4.07 21:40
В России предложили ввести запрет на мобильные телефоны в школах
4.07 21:34
Челнинскому педуниверситету отдали общежитие и учебный корпус Поволжской ГАФКСиТ

Решение вопроса стало возможным благодаря содействию депутата Государственной Думы РФ Альфии Когогиной.

4.07 21:20
Татарстанцы завоевали 26 медалей в первенстве ПФО по шашкам

Соревнования завершились 3 июля в Казани.

4.07 21:06
Спортсмены и любители примут участие в ночном велофесте

Велосипедный фестиваль пройдет в ночь с 20 на 21 июля в Казани.

4.07 21:00
Прокуратура РТ назвала сферы с наибольшим числом нарушений антикоррупционного законодательства

За первый квартал текущего года сотрудниками прокуратуры РТ была проведена антикоррупционная экспертиза 5,5 тыс. нормативно-правовых актов.

4.07 20:48
Лучшие сельскохозяйственные блогеры получат 265 тыс. рублей

Побороться за приз в конкурсе «Моя земля – Россия» могут также средства массовой информации и журналисты.

4.07 20:32
«Чаша Пифагора» и прозрачный компьютер: школьники Набережных Челнов представили КАМАЗу свои проекты

Проект «Лифт» Екатерины Легостевой позволяет незрячим людям решать головоломки и тренировать интеллект.

4.07 20:16
Казанцы назвали своих детей Ада, Мирра, Арон, Анита

Было зарегистрировано рождение 435 детей: 228 мальчиков и 207 девочек.

События