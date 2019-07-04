Минниханов на Moscow Urban Forum: Создать условия в городах – значит сохранить в них людей

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Современные города могут стать локомотивами экономики в том случае, если создавать в них комфортные условия для проживания. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе выступления на IX Московском урбанистическом форуме.

«Создать условия на местах – значит сохранить людей. Необходимо, чтобы был комфортный город, чтобы были хорошие образовательные учреждения, высокооплачиваемые рабочие места. Мы видим, сколько наших лучших учеников уезжают в Санкт-Петербург и Москву, значит, нам нужно работать», – сказал Минниханов. Президент Татарстана уточнил что в миграции молодых людей нет ничего плохого, переезд в другой город для получения образования – это естественный процесс. «Главное, чтобы они вернулись назад», – пояснил руководитель республики.

В своем выступлении Рустам Минниханов отметил, что для успешного развития городов необходимы вызовы. «Самый серьезный вызов для нас был в 2005 году, когда мы проводили 1000-летие Казани. Это был первый шаг, когда город начал формироваться по-другому. Вторым большим вызовом для нас стало получение права проведения Всемирной Летней Универсиады в 2013 году. Все это дало серьезный толчок к изменению столицы Татарстана, появились спортивные и транспортные объекты», – напомнил Президент РТ.

По словам Рустама Минниханова, следующим шагом преображения Казани стала программа развития общественных пространств. «За 5 лет мы по всей республике создали 328 объектов, и сейчас эта работа идет системно. Но первые шаги были сложными, потому что не было специалистов. Сейчас мы проводим разные форумы, приглашаем иностранных партнёров, советуемся. Это вовлекает в этот процесс много людей, которые мыслят по-новому. Сегодня у нас есть серия малых предприятий, которые делают инфраструктуру для общественных пространств, появляются новые компетенции…» – рассказал руководитель республики.

Рустам Минниханов отметил, что общественные пространства являются площадками для проведения спортивных, культурных, творческих мероприятий. В конечном итоге они привлекают представителей малого и среднего бизнеса, которые в свою очередь развивают экономику города.

В московском парке «Зарядье» сегодня открылся IX Московский урбанистический форум «Качество жизни. Проекты, меняющие города». Президент Татарстана Рустам Минниханов стал участником панельной дискуссии «Среда для развития. Комфортный город как драйвер экономики». Собеседниками Президента РТ выступили министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев, заместитель мэра в Правительстве Москвы Марат Хуснуллин, губернатор Пермского Края Максим Решетников.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.