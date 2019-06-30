Шесть татарстанцев примут участие в чемпионате и первенстве мира по стендовой стрельбе

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Со 2 по 10 июля в итальянском городе Лонато пройдет розыгрыш чемпионата и первенства мира по стендовой стрельбе, в которых в составе сборной России примут участие шесть татарстанцев, сообщает пресс-служба Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ.

Первым на старт на траншейном стенде среди юниоров выйдут Татьяна Саранская и Геннадий Мамкин. 5 июля в дубль-трапе примет участие бронзовый призер Олимпиады-2012 Василий Мосин.

В женской части турнира в ските поборется Алина Фазылзянова, в мужской — Николай Теплый, а в юниорской — Зиля Батыршина.

Ранее сообщалось, что татарстанские стрелки стали лидерами по числу медалей на первенстве России, завоевав в общей сложности 14 наград – восемь в трапе и шесть в ските.

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