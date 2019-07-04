Татар-информ

4 июля 2019, 11:27

Происшествия

Семейная пара из Татарстана пойдет под суд за убийство приемной дочки и издевательства над детьми

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Происшествия

Семейная пара из Татарстана пойдет под суд за убийство приемной дочки и издевательства над детьми

Приемных родителей обвиняют в издевательствах, пытках, ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и убийстве.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Семейная пара из Алексеевского района РТ пойдет под суд за жестокое убийство приемной 9-летней дочки и издевательства над приемными детьми. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Алексеевского района 40-летнего Романа и 38-летней Эллы Григорьевых. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений сразу по нескольким уголовным статьям – "Причинение физических и психических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего с применением пытки, группой лиц", "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "Убийство малолетнего" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего"», – уточнил Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в марте 2016 года в семью Григорьевых под опеку были переданы четверо братьев и сестер 2008, 2009, 2010 и 2012 годов рождения. Приемные родители систематически издевались над малышами, пытали их и наказывали за любую провинность – взятые без спроса конфеты либо не вымытые руки. Установлено, что в 2018 году Элла Григорьева приковала одну из приемных дочек железной цепью для скота во дворе, а позднее жестоко избила ее металлическим прутом. В этот же год мачеха облила дочку в бане кипятком, в результате чего малышка получила ожоги 2-3 степени. В августе 2018 года приемный отец жестоко избил одну из девочек за то, что она во время игры насыпала песок на одежду. От полученных травм ребенок скончался.

Приемных родителей задержали. Свою вину они не признали. На время следствия подозреваемые были помещены в СИЗО.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в августе прошлого года в одном из домов деревни Горка Алексеевского района республики было обнаружено тело 9-летней девочки с ожогами и следами побоев. Приемного отца ребенка задержали. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Помимо этого, уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено против соцработников, которые должны были контролировать условия проживания детей. Позднее суд признал экс-главу отдела опеки и попечительства Алексеевского района РТ Елену Секалину виновной по статье «Халатность» и назначил ей наказание в виде 1,5 лет условно.
 

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