В Татарстане сотрудника опеки и попечительства признали причастной к гибели приемной девочки

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Суд признал экс-главу отдела опеки и попечительства Алексеевского района РТ виновной по статье «Халатность», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд счел, что трагедия, случившаяся в августе в приемной семье из деревни Горка, произошла вследствие ненадлежащего исполнения подсудимой служебных обязанностей. 56-летнюю Елену Секалину приговорили к полутора годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в один год.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в марте 2016 года в приемную семью передали под опеку четырех детей. В феврале прошлого года замдиректора по воспитательной работе школы рассказала начальнику отдела опеки о побоях на теле 10-летней приемной девочки, однако информацию не проверили.

Секалина также не проверила подлинность свидетельства о браке, переданного ей приемными родителями. Документ оказался недействительным, так как брак был расторгнут. Кроме того, начальник отдела опеки не проверяла условия жизни приемной семьи.

Как выяснилось, мать систематически избивала двоих детей, а четвертого августа этого года в доме семьи нашли тело 10-летней девочки.

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