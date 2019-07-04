В селе Нурлатского района открылась первая в этом году спортивная площадка

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Нурлатском районе открылась первая в этом году спортивная площадка. Спортивный объект располагается на территории школы Якушкинского сельского поселения, передает «Нурлат-информ».



Современный многофункциональный спортивный комплекс состоит из тренажеров, турников и игровой зоны с качелями. Площадку ждали и дети, и учителя, ведь эту школу посещают дети из шести близлежащих деревень.



«Добиваться спортивных высот и быть здоровыми!» – пожелали гости праздника сельчанам.



Местных жителей с этим праздником поздравил и глава района Алмаз Ахметшин. Он отметил, что каждый год в районе открывается около 20 объектов новой постройки и после капитального ремонта, но этот особенный – такие современные площадки строятся в Казани.



«Теперь, благодаря президентской программе, она будет и у вас в селе», – сказал Алмаз Салимович.



Восьмиклассник Никита рассказал, что будет каждый день приезжать на эту площадку из соседней деревни, а в будущем надеется, что здесь построят мини-футбольное поле, так как он очень увлекается футболом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Сармановском районе открылись две универсальные спортивные площадки.

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