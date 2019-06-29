В Сармановском районе открылись две универсальные спортивные площадки

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В Сармановском районе республики открылись первые в текущем году две универсальные спортивные площадки. Объекты появились при лыжной базе «Старт» и местной средней школе, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.



Площадки появились в рамках празднования столетия образования ТАССР, а также в честь 80-летия празднования Дня физкультурника и в честь Дня молодежи в Сарманово. На базе «Старт» открылась универсальная спортивная площадка для игры в мини-футбол, а при местной школе теперь функционирует хоккейная коробка.





Открытие объектов состоялось при участии замминистра спорта РТ Алмаза Мингулова и главы Сармановского района Фарита Хуснуллина. Они приветствовали жителей села и поздравили их с появлением новых спортивных объектов, вручили благодарственные письма и подарки строителям и всем, кто внес свой вклад в строительство площадки.





Хоккейная коробка имеет искусственное спортивное покрытие, предназначенное для эксплуатации в летний период, а также две теплые раздевалки и трибуны на сто мест. Обе спортплощадки также имеют ограждение спортивных зон и фонари для занятий спортом в темное время суток.





В тот же день новые спортивные объекты приняли первые турниры – финальные соревнования по футболу среди организаций района, а также соревнования по баскетболу.

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