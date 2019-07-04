Ученые определили пищевые привычки, сокращающие жизнь

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Исследователи составили перечень из 15 пищевых привычек, способствующих преждевременной смерти. Работа группы ученых опубликована в медицинском журнале The Lancet, пишет газета «Известия».

Медики проанализировали данные, накопленные по 195 странам с 1990-го по 2017 год, чтобы определить последствия диетических факторов риска.

К числу опасных пищевых привычек оказалось отнесено избыточное потребление соли. Кроме того, на здоровье людей сказался недостаток в рационе цельнозерновых продуктов, фруктов, орехов, семечек, овощей, клетчатки, бобовых, омега-3-ненасыщенных жирных кислот (из морепродуктов) и полиненасыщенных жирных кислот, кальция и молока.

Помимо этого, ученые сочли вредным избыток трансжиров, сладких напитков, красного мяса и переработанного мяса.

Только за 2017 год с диетическими факторами риска были связаны от 10 до 12 млн смертей, случившихся в странах, затронутых исследованием.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что диетологи рассказали о вредных последствиях употребления детьми сладкого.

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