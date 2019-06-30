Диетологи рассказали о вредных последствиях употребления детьми сладкого

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Родители должны стараться не допускать излишнего употребления детьми различных сладостей. Об этом напомнили французские диетологи, передает ТАСС.

В докладе французского Агентства санитарной безопасности отмечается: регулярное употребление детьми содержащих сахар продуктов приводит к тому, что, став взрослыми, они по-прежнему будут предпочитать еду с повышенным содержанием сахара.

Сейчас среди французских детей в возрасте четырех лет злоупотребляют сладким 75%, среди детей от восьми до 12 лет – 60%, среди детей от 13 до 17 лет – 25%.

«В этот период приобретаются определенные формы поведения и привычки, которые будут сохраняться на протяжении всей жизни», – подчеркивают специалисты. В связи с этим они рекомендуют ограничить потребление сладких напитков, включая фруктовые соки. Кроме того, следует с осторожностью относиться к сухим завтракам.

«Избыток сахара в рационе сказывается на гигиене полости рта», – подчеркнула в интервью телеканалу LCI диетолог Флоранс Фуко.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что диетологи рассказали, как отказаться от сладкого.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.