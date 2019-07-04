Татар-информ

4 июля 2019, 06:14

Общество

В Нижнекамске новорожденного младенца назвали Добрыней Никитичем

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Общество

В Нижнекамске новорожденного младенца назвали Добрыней Никитичем

Среди других необычных имен, которые нижнекамцы дали своим малышам, – Хава, Аурелия, Аполлинария, Евангелина и Тея.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске родился малыш с богатырским именем и отчеством. Об этом в преддверии Дня семьи журналистам рассказали в местном ЗАГСе, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Мальчика зовут Добрыня Никитич. Среди других необычных имен, которые нижнекамцы дали своим малышам, – древнееврейское Хава, древнеримские Аурелия и Аполлинария, греческие Евангелина и Тея.

А вот в списке наиболее редко даваемых имен оказались еще недавно популярные Владимир, Олег, Айрат, Ильсур, Кристина, Надежда, Наталья, Регина, Лейсан и ряд других.

Сейчас нижнекамцы отдают предпочтение таким именам, как Тимур, Амир, Матвей, Артем, Кирилл, Марк, Ярослав, Милана, Алиса, София, Виктория, Арина, Полина и Алина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что новорожденные мамадышцы получили имена Ильзия, Зинира, Зилия и Динияр.

 

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