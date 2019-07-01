Новорожденные мамадышцы получили колоритные имена – Ильзия, Зинира, Зилия, Динияр

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Первый месяц лета подарил Мамадышскому району 18 юных граждан: шесть мальчиков и 12 девочек. Июнь стал весьма колоритным на имена, пишет газета «Нократ».



Мамадышцы назвали своих девочек Ильзией, Зинирой, Зилией. Среди мальчиков на свет появились Ризван, Динияр. Новорожденных также называли уже полюбившимися именами: Самирой, Азалией, Мадиной, Дариной, Дамиром.

Максимальный вес мамадышского младенца составил 4240 граммов, минимальный – 2770 граммов. Максимальный рост среди новорожденных в прошлом месяце – 55 см, минимальный – 50 см.

Семь малышей стали первенцами в семье, семь детей – вторыми, два ребенка третьими, один – четвертым и один ребенок родился пятым в семье.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жители Казани дали новорожденным имена Дэя, Ольга, Кемаль и Яков.



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