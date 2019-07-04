На «Лесоруб 2019» в Мамадыш приедет дровосек-ювелир из Санкт-Петербурга

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). На чемпионат лесорубов в этом году в Мамадыш приедет дровосек-ювелир из Санкт-Петербурга, участник программы «Я могу» Владимир Богданов, пишет газета «Нократ».



Питерский лесоруб на федеральном канале выпилил цепь за 4,5 минуты. Гости мамадышского чемпионата смогут лично познакомиться с рекордсменом книги Гиннеса.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что территории мамадышского стадиона-ипподрома 4 и 5 июля состоится региональный этап чемпионата «Лесоруб 2019». За победу будут бороться машинисты харвестеров и форвардеров и вальщики леса с бензомоторными пилами.



На чемпионат зарегистрировались 30 команд и более 60 участников – из Татарстана, Марий Эл, Кировской и Нижегородской областей. Представители сложной и почетной профессии продемонстрируют навыки работы с деревом.



Зрители увидят, а судейская коллегия оценит такие задания как валка дерева, замена цепи, раскряжевка комбинированным резом, разгрузка-погрузка бревен, переезд, башня. Задания будут выполняться не только на точность, но и на скорость.



Среди участников состязаний не только мужчины, но и прекрасные дамы. Призовой фонд чемпионата составляет полмиллиона рублей.

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