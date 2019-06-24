В Мамадышском районе РТ выберут лучших вальщиков леса, машинистов харвестеров и форвардеров

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). С 4 по 5 июля в Мамадыше состоится региональный этап чемпионата «Лесоруб 2019» среди вальщиков леса с бензомоторными пилами, машинистов харвестеров и форвардеров, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.



В соревнованиях примут участие более ста человек. Среди них – специалисты из лесхозов Татарстана и Лубянского лесотехнического колледжа.

В ходе состязаний вальщики леса выполнят ряд заданий – валку дерева, замену цепи бензопилы, раскряжевку бревна комбинированным резом, точность раскряжевки, обрезку сучьев. Кроме того, среди участников состоится эстафета.



Машинисты харвестеров покажут свои умения и навыки в сборке и разборке пильного аппарата, раскряжевке бревна на время, валке дерева, а операторы форвардеров – погрузки бревен, маневрирования, разгрузки и сортировки.



В прошлом году команда из Татарстана завоевала первое место на конкурсе «Лесоруб 2018», который проводился в Екатеринбурге. Татарстанцам удалось стать лучшими среди 24 команд и 72 вальщиков.

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