В конкурсе на реконструкцию ТЦ «Кольцо» в Казани жюри назвало три проекта-фаворита

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня в Управлении архитектуры Казани подвели итоги первого этапа открытого конкурса на проект реконструкции ТЦ «Кольцо» в центре Казани. Татьяна Прокофьева, об уходе которой с должности главного архитектора города недавно сообщил мэр Казани Ильсур Метшин, объявила, что из 17 конкурсных заявок допущены к участию были 10, из них три жюри допустило к участию во втором туре.

«Третье место (условно) мы присудили проекту Евгения Прокофьева (работал над проектом обновления “Кольца” в течение 4 лет, в том числе с бывшим главным архитектором города Виталием Логиновым — прим. Т-и). Второе место у проекта Ильи Фаттахова (осенью прошлого года шокировал общественность, разместив в сети сразу несколько кардинальных и футуристических эскизных проектов преображения здания — прим. Т-и). Первое место — у творческого коллектива из Москвы: Владислав Куликовский, Арсен Хаиров и Маргарита Подгорная», — сказала Прокофьева.

Столичный коллектив был не единственным — всего от архитекторов Москвы поступило две заявки, еще по одной пришли из Санкт-Петербурга и Севастополя. Однако Татьяна Прокофьева подчеркнула, что два члена жюри в ходе первого этапа конкурса высказались за то, чтобы признать конкурс несостоявшимся. Среди них советник министра строительства РТ Николай Васильев и помощник Президента РТ Наталия Фишман.

«Одно из главных замечаний ко всем работам — концепции недостаточно проработаны. Мы хотели бы, чтобы второй этап прошел с учетом тех замечаний, которые мы сегодня выскажем. Отмечу, что ранее заявленный месяц на доработку во втором этапе мы посчитали недостаточным и продлеваем его до 2 сентября 2019 года, когда должна произойти сдача работ», — сказала Прокофьева.

Основными задачами она назвала проработку транспортной ситуации у «Кольца» и увязку с турецким комплексом ESPACE (из-за строительства которого зимой и весной прошлого года появилась угроза уничтожения знакового для Казани холма с памятником Муллануру Вахитову). Кстати, турецкая компания выступила вторым спонсором конкурса, увеличив призовой фонд.

«Фасад с сеткой нам понравился. Это чтобы каждый захотел заглянуть внутрь. Но делать там гостиницу... не думаю. У нас сейчас два других проекта по гостиницам. А вот идея сузить улицы, расширить тротуары нам тоже импонирует. В нашем жюри, кстати, был и главный архитектор Москвы. Он тоже отметил эту работу (коллектива из Москвы — прим. Т-и). По итогам будет выбрана лишь одна и мы постараемся ее реализовать», — сказал заместитель генерального директора по строительству компании «Эдельвейс-групп», владеющей ТЦ «Кольцо», Ильяс Ганиев.

При этом на общую просьбу финалистов конкурса увеличить срок второго этапа представитель собственника здания ответил, что архитекторов «не хотели бы торопить, но и затягивать не можем».

Предложение известного казанского архитектора Евгения Прокофьева уже знакомо казанцам. Сдержанный, приближенный к историческим формам и линиям существовавших когда-то на месте ТЦ «Кольцо» Мазуровских номеров силуэт здания уже облетал СМИ. Автор много раз вносил в него правки за годы обсуждения на градсовете идеи реконструировать торговый центр, признанный одним из самых уродливых зданий России.

Предложение молодых архитекторов из Москвы, которое Ганиев, представитель собственника здания, назвал фаворитом конкурса, мэтры архитектуры Казани, не стесняясь, высмеивали прямо во время презентации. Прокофьевой приходилось то и дело одергивать их, делая замечания и подчеркивая, что каждая точка зрения имеет право на существование.

Идеи москвичей кардинально отличаются от видения ситуации местными архитекторами. Начинающие градостроители смело заявляли, что подземный переход вовсе не нужен на этом месте (и их вообще не должно быть в городе, уверены авторы проекта), полосы движения автотранспорта надо сократить до трех, а само здание они предлагают оформить в двух режимах: дневной индустриальный и вечерний с подсветкой и проекцией исторического облика. Внешне днем это выглядит на эскизах, будто ТЦ завешен монотонной сеткой, которую, как подчеркнули многие участники градсовета, так и хочется раздвинуть, чтобы заглянуть внутрь.

Третий проект представили совместно Илья Фаттахов и преподаватель КГАСУ Степан Новиков. К слову, Новикову принадлежит идея проведения открытого конкурса на реконструкцию «Кольца». Он высказывал ее еще в 2017 году, когда стало известно, что ESPACE и «Эдельвейс-групп» ведут переговоры о совместном преображении транспортной развязки у «Кольца» в связи со строительством первого и реконструкцией второго.

Архитекторы решили совместить воссоздание Мазуровских номеров со стороны улицы Петербуржской (с этой стороны здания на фасадах стилизованная историческая кладка, оконные проемы и пр.) и дань современным тенденциям ( глобальная входная группа-коллонада, массивные формы и пр.). Большинство участников градсовета сочли такое решение неудачным, хотя другие идеи в основном нашли одобрение.

В качестве исключения оргкомитет конкурса рассмотрит возможность включить во второй тур вопреки регламенту выбывший проект Рината Хафизова. Многие участники градсовета высказали ему свою симпатию и сожаление о том, что по баллам он во второй тур не был допущен. Зрительское голосование отдало предпочтение второй работе из Москвы — реконструкции торгового центра в здание-фантазию в виде улитки.

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