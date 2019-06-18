Главный архитектор Казани приняла решение покинуть свой пост

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Татьяна Прокофьева, занимавшая должность главного архитектора Казани с 2009 года, приняла решение оставить пост, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Все течет, все меняется, и Татьяна Георгиевна приняла решение оставить чиновничью работу, хоть она и имела элементы творчества, и продолжит работать архитектором», — объявил об ее уходе Ильсур Метшин.

Под руководством Татьяны Прокофьевой в Казани начали формировать новый генплан города и восстанавливать исторический облик центра столицы Татарстана.

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