Татар-информ

18 июня 2019, 16:44

Политика

Главный архитектор Казани приняла решение покинуть свой пост

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Политика

Главный архитектор Казани приняла решение покинуть свой пост

Татьяна Прокофьева оставит должность, которую занимала почти 10 лет.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Татьяна Прокофьева, занимавшая должность главного архитектора Казани с 2009 года, приняла решение оставить пост, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Все течет, все меняется, и Татьяна Георгиевна приняла решение оставить чиновничью работу, хоть она и имела элементы творчества, и продолжит работать архитектором», — объявил об ее уходе Ильсур Метшин.

Под руководством Татьяны Прокофьевой в Казани начали формировать новый генплан города и восстанавливать исторический облик центра столицы Татарстана.

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