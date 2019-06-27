Вилле Хаапасало порыбачил и попробовал квас в Лаишевском районе

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Известный актер и режиссер Вилле Хаапасало отснял эпизоды для своего туристического документального цикла фильмов в Лаишевском районе. Так, артист отечественного кинематографа побывал в рыбоводном комплексе «Биосфера-фиш», где на искусственном пруду ловил карпа, сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.

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Затем актер познакомился с русской культурой в селе Никольское. Почетного гостя местные встречали традиционными хлебом и солью. Затем Вилле вместе с артистами ансамбля «Каравон» принял участие в традиции «Играть Каравон», после чего посетил русское подворье, где увидел старинные предметы русского быта, традиционный женский и мужской костюмы, русскую печь. В заключение актера напоили чаем и дали отведать блинов.



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В селе Атабаево Хаапасало угостили хворостом. Гость увидел выступление ансамбля «Бибинур», который является ярким представителем татарской культуры, и посетил место слияния двух рек – Волги и Камы. После этого съемки продолжились в селе Ташкирмень, где состоялось знакомство с кряшенской культурой и традициями.

Кроме того, для режиссера организовали «рыбный стол», а на острове в бывшем селе Мансурово была подготовлена баня по-черному. Здесь же Вилле Хаапасало продегустировал лаишевский квас и державинское пиво.



Съемки программы о Татарстане продлятся до 4 июля. Съемочная группа намерена снять десять эпизодов по 26 минут. Героями передачи станут обычные жители. В Казани двумя днями ранее финский актер для своей передачи снял эпизод в Музее чак-чака.

Планируется, что первый выпуск выйдет 1 сентября текущего года на канале актера на одной из онлайн-видеоплатформ Финляндии.



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