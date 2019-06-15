(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Россияне стали чаще приобретать кроссоверы и внедорожники, к такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «Автостат».

Так, за последние 12 лет количество автовладельцев, отдающих свое предпочтение машинам сегмента SUV, увеличилось в 2,5 раза и составило 43% рынка (по сравнению с 17% в 2007 году).

Доля приобретенных седанов сократилась в 1,5 раза — с 47% до 30%. Объем владельцев, выбирающих хэтчбеки, также существенно уменьшился: 10 лет назад на машины с подобным кузовом приходилось 23 — 25% рынка, в 2019 году — 15%.

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