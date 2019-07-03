Казанские школьники могут выиграть футбольное поле рядом со своим домом

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Лев Диденко). Юные казанцы могут испытать свои силы в состязании по дворовому футболу «Уличный красава» и побороться за главный приз — футбольное поле под окнами своих домов, сообщают организаторы мероприятия.

Для участия нужно собрать команду из пяти человек и зарегистрировать её до 1 августа на сайте. Продлятся соревнования до октября 2019 года. К участию допускаются игроки в возрасте от 14 до 17 лет.

Финалистам выпадет шанс сыграть на стадионе, где в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018 играли профессиональные спортсмены, а главным призом для победителей станет новое футбольное поле, построенное рядом с домом.

Ранее сообщалось, что Министерство спорта Республики Татарстан займется вопросами организационного характера и финансированием республиканской академии футбола.

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