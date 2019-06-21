Министерство спорта РТ займется финансированием республиканской академии футбола

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Министерство спорта Республики Татарстан займется вопросами организационного характера и финансированием республиканской академии футбола. Об этом сообщил официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Президентом РТ Рустамом Миннихановым принято решение об организации детско-юношеской академии футбола в Республике Татарстан. Данный вопрос закреплен за Министерством спорта РТ, ведомству совместно с Курбаном Бердыевым предстоит проработать организационно-правовую форму и базу новой академии», — ответили в Министерстве спорта.

Также в Министерстве подчеркнули, что в настоящий момент данный вопрос находится на стадии разработки и обсуждения концепции: «В ближайшие время (ориентировочно — на следующей неделе) состоится совещание с участием всех заинтересованных сторон — Минспорта РТ, Курбана Бекиевича, мэрии г. Казани, Федерации футбола РТ».

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