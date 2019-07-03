Казанская епархия намерена использовать дипломы по реставрации храмов студентов КГАСУ

(Казань, 3 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). КГАСУ официально передаст дипломные проекты по реставрации храмов на территории Татарстана, выполненные студентами вуза в течение нескольких последних лет, Казанскому епархиальному управлению. О церемонии «Татар-информ» сообщил кандидат архитектуры, преподаватель КГАСУ и в то же время с января 2019 года архитектор Казанской епархии Степан Новиков.

«С целью использования материалов для дальнейших разработок и последующей реставрации объектов будут переданы дипломные работы по стенам Раифского монастыря, Макарьевской церкви и зданию церковной учительской школы в Казани, деревянной церкви Святого князя Александра Невского 1892 — 1894 годов в селе Большие Меми Верхнеуслонского района Татарстана. Работы эти выполнены выпускниками КГАСУ в 2017 – 2019 годах, в том числе под руководством Светланы Персовой (экс. замминистра культуры РТ, помощник главы Комитета РТ по охране наследия – прим. Т-и)», – сказал Степан Новиков.

Кроме того, в Благовещенский собор Казанского Кремля будут переданы три его макета, выполненные студентами КГАСУ. Они отражают облик собора в разные периоды его существования и были изготовлены, особо отметил Новиков, еще в 2004 году под руководством Сайяра Айдарова.

В церемонии передачи наработок молодых архитекторов примет участие митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, представители КГАСУ, Комитета РТ по охране объектов культурного наследия и выпускники, авторы работ.

Стороны обсудят точки взаимодействия и совместной работы на перспективу.

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