Оксана Романова

26 июня 2019, 08:30

Культура

Комитет РТ по охране наследия: Мечеть и две церкви из дерева требуют безотлагательной реставрации

Рекомендуем

Культура

Комитет РТ по охране наследия: Мечеть и две церкви из дерева требуют безотлагательной реставрации

Постройки названы кандидатами на включение в республиканскую программу «Мирас – Наследие».

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Мечети начала XX века в Айбашском сельском поселении Высокогорского района, Казанско-Богородицкой церкви 80-х годов XVIII века в селе Большое Фролово Буинского района и церкви Святого князя Александра Невского 1892 — 1894 годов строительства в селе Большие Меми Верхнеуслонского района «требуется неотложное внимание» реставраторов. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» по редакционному запросу в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

Перечисленные объекты деревянного зодчества, отметили в ведомстве, являются кандидатами на первоочередное включение в республиканскую программу сохранения памятников архитектуры «Мирас – Наследие».

«По результатам инвентаризации, проведенной комитетом осенью 2018 года, выявлено, что на территории республики сохранились деревянные строения XVIII и XIX веков, которые требуют к себе пристального внимания. Это больше 120 памятников деревянного зодчества и 127 полукаменных объектов. Наибольшее количество таких исторических построек сосредоточено в Казани — 33 объекта. Сейчас необходимо принимать экстренные меры по спасению архитектурного наследия региона», — подчеркнули в госоргане охраны памятников.

Однако благие намерения затормаживает, как отмечают в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия, отсутствие специалистов с навыками работы с историческим деревом. Проблему надеются решить благодаря обучающему спецкурсу на базе Казанского строительного колледжа. По поручению Президента РТ с 1 сентября 2019 года здесь в качестве дополнительного профессионального образования откроются специальности плотников-реставраторов и архитекторов-реставраторов.

Осваивать ремесло казанским студентам будет помогать известный в России и за рубежом реставратор объектов деревянного зодчества, лауреат Госпремии Александр Попов. В рамках программы «Мирас – Наследие» его командой уже реализуются проекты реставрации Михайло-Архангельской церкви 1757 года в селе Архангельские Кляри Камско-Устьинского района и мечети XIX века в селе Большая Елга Рыбно-Слободского района РТ. Кроме того, реставратор ранее на территории Татарстана участвовал в работах по деревянной Троицкой церкви на острове Свияжск. С 2017 года Александр Попов принимает участие в инициативе по реставрации мечети села Айбаш

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

На Стахеевский фестиваль в Нижнекамск съедутся артисты со всего Татарстана
Новости дня
09:34
Альметьевский борец стал чемпионом мира по корэш

Искандер Гарифьянов признан лучшим в весовой категории 70 кг.

09:33
В Казани спасатели помогли мужчине, провалившемуся в заброшенный котлован

Происшествие случилось возле дома № 30 на улице Сафиуллина.

09:20
Био-фестиваль с лекциями об осознанном образе жизни и йогой пройдет на Кремлевской набережной

Life Fest «Bio» пройдет 13 июля в центре Казани.

09:12
Водителей могут лишить прав из-за грязных номеров
08:50
В Росмолодежи рассказали о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия
08:30
Комитет РТ по охране наследия: Мечеть и две церкви из дерева требуют безотлагательной реставрации

Постройки названы кандидатами на включение в республиканскую программу «Мирас – Наследие».

08:22
В России расширили список профессий сельских тружеников, претендующих на надбавку к пенсии
08:00
Монтаж иконостасов в воссоздаваемом соборе Казанской иконы Божией Матери начнут уже в 2019 году

В пещерном храме православной святыни строители планируют завершить работы до конца года.

07:49
Минниханов примет участие в заседании Госсовета РФ по вопросу развития автодорог

Проведет заседание Президент России Владимир Путин.

07:35
Песошин проведет собрание акционеров Сетевой компании и откроет крупнейшую подстанцию в Казани

Подстанция «Портовая» снабжает электроэнергией жителей Вахитовского района столицы РТ, ряд предприятий, а также Речной порт и автовокзал.

07:23
В Менделеевске стартуют семинары для самозанятых

На вопросы самозанятых города и района будут отвечать представители налоговой службы и Ассоциации самозанятых Татарстана.

07:16
Определился подрядчик строительства первого участка Большого Казанского кольца

Строительство участка магистрали от улицы Булатова до Технической обойдется в 2,3 млрд рублей.

06:58
Малообеспеченные семьи начнут получать ежемесячное пособие на детей в размере 10 тыс. рублей
06:44
На Стахеевский фестиваль в Нижнекамск съедутся артисты со всего Татарстана

На фестиваль уже заявлены коллективы и солисты из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Камских Полян, Лаишевского и Новошешминского районов.

06:30
«Культурные нормативы» введут в школах с сентября 2019 года
06:12
Свияжск в третий раз примет фестиваль дебютного документального кино «Рудник»

В состав жюри фестиваля вошли такие известные кинематографисты, как Наталья Мещанинова, Виктор Зацепин и Мацей Дрыгас.

05:25
Арт-проект «Сказки о золотых яблоках» объявил набор волонтеров в Альметьевске

Волонтеров ждет отличный опыт работы с паблик-артом, новые знакомства и подарки от организаторов.

04:18
Тетюшане подготовили концертную программу на юбилейном Ивановском областном Сабантуе

В организации праздника приняла участие делегация Тетюшского района под руководством Рамиса Сафиуллова.

03:47
Специалисты объяснили, почему свалка в нижнекамском селе Прости горела всю осень

Исследование проводили специалисты из Чебоксар, которые с помощью георадара и буровой установки провели детальный анализ площади в 35 га.

02:22
На День молодежи бугульминцы смогут покидаться краской и потанцевать в пене

Местом проведения основных торжеств станет парк культуры и отдыха на улице Ленина («Детский парк»).

01:25
У подножия Лысой горы в Заинском районе отметили праздник Жыен

Праздник проводится в связи с завершением весенних работ в поле и началом сенокоса.

00:49
В лагере «Яблочко» Бугульминского района построили модель Т-34

По итогам квеста ребята воссоздали модель легендарного танка Т-34, победители получили заслуженные грамоты.

25.06 23:52
Брейк-данс и скейтбординг включены в программу Олимпиады в Париже
25.06 23:39
Тетюшскую землю с мест захоронений поместили в «солдатский кисет» для главного армейского храма

Тетюшские школьники отметили, что испытывают гордость за подвиг предков.

25.06 23:28
Нижнекамские школьники узнали, почему нельзя дарить цветы на экзамене

Представители академии творческой молодежи Татарстана провели в Нижнекамск квиз, во время которого был разобран ряд ситуаций.

События