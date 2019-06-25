Комитет РТ по охране наследия: Мечеть и две церкви из дерева требуют безотлагательной реставрации

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Мечети начала XX века в Айбашском сельском поселении Высокогорского района, Казанско-Богородицкой церкви 80-х годов XVIII века в селе Большое Фролово Буинского района и церкви Святого князя Александра Невского 1892 — 1894 годов строительства в селе Большие Меми Верхнеуслонского района «требуется неотложное внимание» реставраторов. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» по редакционному запросу в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

Перечисленные объекты деревянного зодчества, отметили в ведомстве, являются кандидатами на первоочередное включение в республиканскую программу сохранения памятников архитектуры «Мирас – Наследие».

«По результатам инвентаризации, проведенной комитетом осенью 2018 года, выявлено, что на территории республики сохранились деревянные строения XVIII и XIX веков, которые требуют к себе пристального внимания. Это больше 120 памятников деревянного зодчества и 127 полукаменных объектов. Наибольшее количество таких исторических построек сосредоточено в Казани — 33 объекта. Сейчас необходимо принимать экстренные меры по спасению архитектурного наследия региона», — подчеркнули в госоргане охраны памятников.

Однако благие намерения затормаживает, как отмечают в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия, отсутствие специалистов с навыками работы с историческим деревом. Проблему надеются решить благодаря обучающему спецкурсу на базе Казанского строительного колледжа. По поручению Президента РТ с 1 сентября 2019 года здесь в качестве дополнительного профессионального образования откроются специальности плотников-реставраторов и архитекторов-реставраторов.

Осваивать ремесло казанским студентам будет помогать известный в России и за рубежом реставратор объектов деревянного зодчества, лауреат Госпремии Александр Попов. В рамках программы «Мирас – Наследие» его командой уже реализуются проекты реставрации Михайло-Архангельской церкви 1757 года в селе Архангельские Кляри Камско-Устьинского района и мечети XIX века в селе Большая Елга Рыбно-Слободского района РТ. Кроме того, реставратор ранее на территории Татарстана участвовал в работах по деревянной Троицкой церкви на острове Свияжск. С 2017 года Александр Попов принимает участие в инициативе по реставрации мечети села Айбаш.

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